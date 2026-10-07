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Türkiye’nin savunma gücünün simge platformlarından TCG Anadolu için özel olarak hazırlanan gümüş hatıra parası satışa çıktı. Darphane tarafından sınırlı sayıda üretilen ve 925 ayar gümüşten hazırlanan TCG Anadolu hatıra parası, koleksiyoncularla buluştu. Peki, Hatıra parası nereden, nasıl alınır? TCG Anadolu hatıra parası Darphane fiyatı ne kadar? Detaylar...

HATIRA PARASI NEREDEN, NASIL ALINIR?

TCG Anadolu için hazırlanan özel gümüş hatıra parası, Darphane tarafından satışa sunuldu. "TCG Anadolu Gemisi-Savunma Sanayi Serisi No:2 Gümüş Hatıra Parası", bugün saat 10.00 itibarıyla satışa çıktı.

Hatıra parasını satın almak isteyen koleksiyoncular için iki satış noktası bulunuyor. Ürün, Darphane’nin Beşiktaş’ta bulunan Koleksiyon Mağazası üzerinden ve Darphane’nin internet mağazası aracılığıyla satışa sunuldu.

Savunma Sanayi Serisi kapsamında hazırlanan TCG Anadolu hatıra parası, bu serinin ikinci ürünü olarak satışa çıkarıldı. Seri kapsamında daha önce T625 GÖKBEY için de özel bir hatıra parası hazırlanmıştı.

KOLEKSİYON MAĞAZASINDA VE İNTERNETTEN SATIŞTA

TCG Anadolu için hazırlanan gümüş hatıra parası, Darphane’nin Beşiktaş’taki Koleksiyon Mağazası ile Darphane’nin internet mağazasında satışa sunuldu.

Hatıra parasının satış fiyatı 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Darphane tarafından sınırlı sayıda hazırlanan ürünün basım adedi ise 3 bin ile sınırlandırıldı.

TCG ANADOLU HATIRA PARASI DARPHANE FİYATI NE KADAR?

TCG Anadolu için hazırlanan 925 ayar gümüş hatıra parasının Darphane tarafından belirlenen satış fiyatı 5 bin 250 lira oldu.

Sınırlı sayıda üretilen hatıra parasının nominal değeri ise 20 lira olarak belirlendi. Ürün, 925 ayar gümüşten üretildi ve toplam 3 bin adet basıldı.

31,10 GRAM AĞIRLIĞINDA, 3 BİN ADET BASILDI

Darphane tarafından hazırlanan TCG Anadolu hatıra parası 31,10 gram ağırlığında ve 38,61 milimetre çapında bulunuyor.

925 ayar gümüşten üretilen paranın nominal değeri 20 lira olarak belirlendi. TCG Anadolu için hazırlanan özel hatıra parasının basım adedi ise 3 binle sınırlandırıldı.

Sınırlı sayıda hazırlanan ürün, Darphane tarafından koleksiyoncuların satışına sunuldu. Hatıra parasının satış fiyatı 5 bin 250 lira olarak açıklandı.

TCG ANADOLU İÇİN ÖZEL GÜMÜŞ HATIRA PARASI

TCG Anadolu için hazırlanan ürün, "TCG Anadolu Gemisi-Savunma Sanayi Serisi No:2 Gümüş Hatıra Parası" adıyla satışa çıktı.

Hatıra parası, Savunma Sanayi Serisi kapsamında hazırlandı. Bu serinin daha önceki ürünü ise T625 GÖKBEY için hazırlanmıştı.

925 ayar gümüşten üretilen TCG Anadolu hatıra parasının satışına bugün saat 10.00 itibarıyla başlandı. Ürün, Darphane’nin Beşiktaş’taki Koleksiyon Mağazası ve internet mağazası üzerinden 5 bin 250 liradan satışa sunuldu.

TCG ANADOLU BİRÇOK GÖREVİ AYNI ANDA ÜSTLENİYOR

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, amfibi ve hava harekatlarının yanı sıra farklı operasyonlarda kullanılabilecek kapasiteye sahip bir platform olarak öne çıkıyor.

Gemi, silahlı insansız hava araçlarının konuşlandırılabildiği önemli platformlardan biri olarak belirtiliyor. İnsanlı ve insansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının konuşlandırılmasına imkan sağlayan TCG Anadolu, bu özellikleriyle farklı görevlerde kullanılabilecek kapasiteye sahip.

30'DAN FAZLA HAVA ARACI TAŞIYABİLİYOR

TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde 30’dan fazla hava aracı taşınabiliyor. Gemide insanlı ve insansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının konuşlandırılması mümkün.

TCG Anadolu’da helikopterler, insansız hava araçları ve kısa mesafede kalkış ile dikey iniş yapabilen savaş uçaklarının kullanılması planlanıyor.

GEREKTİĞİNDE HASTANE GEMİSİ OLARAK DA GÖREV YAPABİLİYOR

TCG Anadolu’da farklı ihtiyaçlara yönelik sağlık imkanları da bulunuyor. Gemide ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odalarının yer aldığı en az 30 yatak kapasiteli bir hastane bulunuyor.

Bu kapasitesi sayesinde TCG Anadolu, ihtiyaç halinde insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabiliyor.

TCG Anadolu için hazırlanan özel gümüş hatıra parası ise Savunma Sanayi Serisi kapsamında 3 bin adetle sınırlı olarak üretildi. 925 ayar gümüşten hazırlanan ürün, Darphane’nin Beşiktaş’taki Koleksiyon Mağazası ve internet mağazasında 5 bin 250 liradan satışa sunuldu.