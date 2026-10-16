Galatasaray maçı ertelendi mi, Galatasaray Gençlerbirliği maçı ertelendi mi, Galatasaray Gençlerbirliği maçı ertelenecek mi?

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Galatasaray Gençlerbirliği maçı ertelenecek mi sorusunun yanıtı şimdilik netleşmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçın tarihinde ya da saatinde değişiklik yapıldığına dair bir duyuru gelmedi ve karşılaşma, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı kafile de Ankara'ya hareket etti. Gençlerbirliği - Galatasaray maçı hangi kanalda, eksikler kimler? Tüm detaylar haberimizde…

GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Hayır. Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig maçının ertelendiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın programında herhangi bir değişiklik yapıldığını duyurmadı. Bu nedenle mücadelenin planlandığı tarih ve saatte oynanması bekleniyor.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Şu an için maçın ertelenmesine yönelik bir karar ya da resmi bir değerlendirme bulunmuyor. Erteleme tartışmaları, İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından gündeme geldi. Ancak Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasının İstanbul'da değil Ankara'da oynanacağını hatırlatmak gerekiyor. Hava koşulları ya da başka bir nedenle değişiklik olması halinde yeni karar federasyon tarafından resmi olarak duyurulacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmaya Ankara'daki Eryaman Stadyumu ev sahipliği yapacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ve Hüseyin Aylak üstlenecek, mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

GALATASARAY ANKARA'YA HAREKET ETTİ

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışması ve taktik çalışmayla sona erdi. Antrenmanın ardından sarı-kırmızılı kafile, karşılaşma için Ankara'ya hareket etti.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun da karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Cezasını tamamlayan Teknik Direktör Okan Buruk ise Gençlerbirliği maçında yeniden kulübedeki yerini alacak.

LİDER GALATASARAY MORAL ARIYOR

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 16 puanla haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 yenilmesinin ardından Ankara'dan galibiyetle dönerek hem moral bulmayı hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray, Gençlerbirliği ile ligde oynadığı son beş karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SON DURUM

Gençlerbirliği ise ligdeki ilk 7 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puanla 13. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, yeni teknik direktörü Storck yönetiminde çıktığı ilk maçta Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalarak 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermişti. Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında ligdeki son galibiyetini 2018'de almıştı.

GALATASARAY'IN SIRADAKİ MAÇLARI

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Sarı-kırmızılılar, ardından Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.