Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Fenerbahçe derbi biletlerinin satış tarihi henüz açıklanmadı. Galatasaray, önceki derbilerde biletleri genellikle maçtan birkaç gün önce satışa sunuyordu. Bu nedenle biletlerin derbi haftası içinde, öncelikli olarak GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kart sahiplerine, ardından Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine açılması bekleniyor. Derbi bilet fiyatları ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde…

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Kulübü, 26 Ekim'de oynanacak derbinin biletlerinin satışa çıkacağı tarihi ve saati henüz duyurmadı. Sarı-kırmızılı kulübün önceki derbilerdeki uygulamaları dikkate alındığında, biletlerin maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce satışa sunulması bekleniyor. Bu durumda biletlerin derbi haftasının perşembe ya da cuma günü satışa çıkması öngörülüyor. Kesin satış tarihi, Galatasaray'ın resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.

DERBİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri, Passo uygulaması ve passo.com.tr adresi üzerinden satışa sunulacak. Bilet satın alabilmek için taraftarların Passo Taraftar Kart'a sahip olması gerekiyor. Galatasaray'ın önceki derbilerdeki uygulamasına göre biletler önce GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine, ardından Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine satışa açılıyordu.

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

26 Ekim'de oynanacak derbinin bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatlar, satış duyurusuyla birlikte belli olacak. İki takım arasında 26 Nisan 2026'da RAMS Park'ta oynanan son derbide bilet fiyatları 2 bin 750 lira ile 55 bin lira arasında değişiyordu. Bu derbide Premium kategorisi 55 bin lira, Delux 54 bin lira, Lux 52 bin lira, Classic 50 bin lira olarak belirlenmişti. Kategori biletleri ise 35 bin liradan başlayıp en ucuz kategori olan 10. Kategori'de 2 bin 750 liraya kadar iniyordu.

FENERBAHÇE TARAFTARI DERBİYE GİDEBİLECEK Mİ?

Fenerbahçe taraftarlarına deplasman bileti verilip verilmeyeceğine ve verilecekse kaç bilet ayrılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Nisan ayındaki derbide Fenerbahçe, deplasman biletlerinde önceliği kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlara vereceğini açıklamıştı. Fenerbahçe taraftarlarına yönelik bilet süreci, kulübün yapacağı duyuruyla netlik kazanacak.

KARABORSA BİLETLERE DİKKAT

Derbi öncesinde internette, resmi satış başlamadan derbi bileti satışı yapıldığını öne süren çeşitli siteler ve sosyal medya hesapları bulunuyor. Taraftarların yalnızca resmi satış kanalı olan Passo üzerinden bilet satın alması öneriliyor. Resmi kanallar dışından alınan biletlerin geçersiz çıkma ve dolandırıcılık riski taşıdığını hatırlatmak gerekiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, derbinin pazartesi gününe planlanmasının nedenini 25 Ekim Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek yoğun etkinlikler kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri olarak açıklamıştı. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.