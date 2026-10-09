Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Barcelona Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları ne kadar, belli oldu mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde bilet satış tarihi ve fiyatları taraftarların gündeminde yer alıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, biletlerin ne zaman satışa sunulacağını ve hangi kategorilerde satış yapılacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Barcelona Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları ne kadar? Detaylar...

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak karşılaşma, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Avrupa arenasındaki bu önemli randevuyu stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar, maçın tarihinin yanı sıra bilet satış takvimini de yakından takip ediyor.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin araştırmalarda satış başlangıç tarihi, tribün seçenekleri ve fiyat kategorileri öne çıkıyor. Maç günü tribünlerde yerini almak isteyen taraftarlar için kulübün yapacağı resmi duyurular, biletleme sürecinin takip edilmesi açısından önem taşıyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının bilet satış tarihi, 9 Ekim 2026 itibarıyla kulüp tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle biletlerin satışa sunulacağı kesin gün ve saat konusunda netleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Galatasaray'ın iç saha maçlarında izlediği genel biletleme prosedürleri dikkate alındığında, biletlerin karşılaşmadan yaklaşık 3 ila 5 gün önce satışa açılması beklenebiliyor. Ancak bu süre, Barcelona maçı için açıklanmış kesin bir satış takvimi anlamına gelmiyor. Karşılaşmaya özel satış tarihinin kulübün duyurusuyla netleşmesi gerekiyor.

GALATASARAY BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray-Barcelona maçının resmi bilet fiyatları ve tribün kategorilerine göre ücretleri, 9 Ekim 2026 itibarıyla henüz açıklanmadı. Bu nedenle RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma için kesinleşmiş bir fiyat listesi bulunmuyor.

RAMS PARK TRİBÜN BLOK DETAYLARI

RAMS Park'ta bilet seçimi sırasında tribünlerin konumu ve blok numaraları öne çıkıyor. Batı, Doğu, Kuzey ve Güney tribünleri farklı izleme açıları ve tribün atmosferleri sunuyor. Alt, orta ve üst katlarda yer alan blokların konumunu bilmek, bilet seçeneklerini değerlendirirken önem taşıyor.

BATI TRİBÜNÜ (PROTOKOL VE VIP)

Batı tribünü, stadyumun ana tribünü olarak tanımlanıyor. Yedek kulübeleri, basın tribünü ve VIP alanları bu bölümde yer alıyor.

Alt kat blokları: 100, 101, 102, 124, 125

VIP blokları (2. kat): 200, 201, 202, 203, 223, 224, 225

Üst kat blokları: 400, 401, 402, 403, 427, 428, 429

DOĞU TRİBÜNÜ (MARATON)

Batı tribününün karşısında bulunan Doğu tribünü, geniş saha görüşüyle öne çıkan maraton tribünü olarak biliniyor. Tribün, alt, orta ve üst katlarda farklı bloklardan oluşuyor.

Alt kat blokları: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

Orta kat blokları: 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216

Üst kat blokları: 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418

KUZEY TRİBÜNÜ (ULTRASLAN)

Kuzey tribünü, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın bulunduğu ve tezahüratların yoğunlaştığı bölge olarak tanımlanıyor. Maçı tribün atmosferinin içinde takip etmek isteyen taraftarların değerlendirdiği bölümler arasında yer alıyor.

Alt kat blokları: 117, 118, 119, 120, 121

Üst kat blokları: 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411

GÜNEY TRİBÜNÜ

Güney tribünü, RAMS Park'ın diğer kale arkası bölümünü oluşturuyor. Bu tribünün üst kat köşesinde misafir takım taraftarlarına ayrılabilen alanlar da bulunuyor.

Alt kat blokları: 104, 105, 106, 107, 108, 109

Üst kat blokları: 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426

Misafir takım tribünü: Güney ve Doğu tribünlerinin birleştiği üst kat köşesindeki bazı bölümler deplasman taraftarlarına ayrılabiliyor. Paylaşılan blok bilgileri arasında 418, 419, 420 ve 421 numaralı blokların belirli bölümleri yer alıyor.

Misafir takım taraftarlarına ayrılan alanların kesin konumu ve kapsamı, karşılaşmaya özel tribün düzenlemesiyle netleşebilir. Bu nedenle blok numaralarının maç için geçerli yerleşim planıyla kontrol edilmesi gerekiyor.