Frederic Dusart kimdir? Potanın Perileri'nin yeni hocası Galatasaray'ı da çalıştırıyor

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Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı yeni hocasıyla ilk resmi maçına 11 Kasım'da Karadağ karşısında çıkacak. Takımın başına 19 Ekim 2026'da Fransız antrenör Frederic Dusart getirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Dusart ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Dusart, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'ndaki görevini de sürdürecek. Yani bu sezon hem kulüpte hem milli takımda başantrenör olacak. Milli takımda yerini aldığı isim Andrea Mazzon. Ay-yıldızlı ekip 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmiş, ardından Mazzon ile yollar ayrılmıştı.

FREDERIC DUSART KİMDİR?

Frederic Dusart, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıran Fransız basketbol antrenörüdür. Kariyerinin tamamını kadın basketbolunda geçirdi ve çalıştığı üç ülkenin üçünde de lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray ile 18 Ağustos 2026'da anlaştı. İmza töreni RAMS Park'ta, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın katılımıyla yapıldı. Eylülde Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuşan Dusart, Galatasaray'a kulübün tutkusu yüzünden geldiğini, takımın FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde en iyi şekilde mücadele etmek istediğini söyledi. Sezon hedefini de en az bir kupa olarak koydu.

FREDERIC DUSART KAÇ YAŞINDA?

Frederic Dusart 48 yaşında. Fransız vatandaşı olan antrenör, Türkiye'ye gelmeden önce Belçika ve Çin'de çalıştı.

FREDERIC DUSART HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Frederic Dusart profesyonel antrenörlüğe 2005'te Fransa'daki ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2012'de aynı takımın başantrenörü oldu ve 2019'a kadar bu görevde kaldı.

Eylül 2019'da Belçika ekibi Castors Braine'in başına geçti. Haziran 2025'te Belçika'dan ayrılıp Çin'e gitti ve bir sezon Sichuan'ı çalıştırdı. Ağustos 2026'dan beri Galatasaray Çağdaş Faktoring'de.

FREDERIC DUSART HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Frederic Dusart, Villeneuve d'Ascq ile 2015'te EuroCup Women şampiyonu oldu ve o sezon EuroCup'ta yılın antrenörü seçildi. 2017'de takımı Fransa Ligi şampiyonluğuna taşıdı, Fransa'da da yılın antrenörü ödülünü aldı.

Castors Braine ile Belçika Ligi'ni üç kez (2020, 2021, 2025), Belçika Kupası'nı iki kez (2021, 2025) kazandı. Belçika'da 2020, 2021 ve 2025'te yılın antrenörü seçildi. Çin'deki tek sezonunda Sichuan ile WCBA'da şampiyon oldu, yaz şampiyonasını da kazandı.

MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ KİM?

Türkiye, 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti. Maçlar iki pencerede oynanacak: 11-17 Kasım 2026 ve 10-16 Şubat 2027. Grubu ilk iki sırada bitiren takımlar, 16-27 Haziran 2027'de Belçika, Finlandiya, İsveç ve Litvanya'nın ortak ev sahipliğinde yapılacak turnuvaya gidecek.