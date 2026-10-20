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Fenerbahçe Slavia Prag maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Prag maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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Fenerbahçe Slavia Prag maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Prag maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, kritik mücadelenin ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Karşılaşmanın oynanacağı stat ve iki takımın muhtemel ilk 11'leri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Prag maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Mücadelenin başlama saati, yayın bilgileri ve takımların muhtemel ilk 11'leri merak konusu oldu. Peki,  Fenerbahçe Slavia Prag maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Prag maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

FENERBAHÇE PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin gündemindeki karşılaşmanın başlama saati, yayın kanalı, oynanacağı stat ve muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor. Fenerbahçe-Slavia Prag maçı, 20 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE PRAG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi TRT 1 üzerinden naklen izleyebilecek.

FENERBAHÇE PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki mücadele, Chobani Stadyumu'nda oynanacak. 20 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

FENERBAHÇE PRAG MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması öncesinde açıklanan muhtemel ilk 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku

Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vlcek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytil

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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