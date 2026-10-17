Fenerbahçe Alanyaspor İLK 11 (FENERBAHÇE 11'İ) Fenerbahçe Alanyaspor ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe Alanyaspor maçında kimler eksik?

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rendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11’leri ve forma giyemeyecek oyuncuları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe Alanyaspor maçında kimler eksik? Detaylar...

FENERBAHÇE ALANYASPOR İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması öncesinde açıklanan bilgiler doğrultusunda iki takımın muhtemel ilk 11’leri belli oldu. Mücadelede sahaya çıkması beklenen oyuncular şu şekilde:

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.

Alanyaspor muhtemel 11: Victor, Bedirhan Özyurt, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Hagi, Ui-jo, Ivan Cedric.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe ve Alanyaspor’da karşılaşma öncesinde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular bulunuyor.

Fenerbahçe’de Oosterwolde ile Mert Müldür, sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor karşısında sahaya çıkamayacak. Alanyaspor’da ise tedavileri devam eden Fernandes ve Maestro mücadelede görev alamayacak.

Alanyasporlu Fatih Aksoy’un karşılaşmada oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

İki takımın eksik oyuncularının yanı sıra muhtemel ilk 11’leri de karşılaşma öncesinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

İki ekip, lig tarihinde 21. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 20 lig maçında Fenerbahçe 12 galibiyet elde ederken 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 maçta rakibini mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 44 gol atarken Alanyaspor, sarı-lacivertli ekibin ağlarını 21 kez havalandırdı.