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Fatih Tokail kimdir? Hakem Fatih Tokail ne iş yapıyor, polis mi?

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Fatih Tokail kimdir? Hakem Fatih Tokail ne iş yapıyor, polis mi?
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Trendyol Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Fatih Tokail, futbolseverlerin araştırdığı isimlerden biri oldu. Hakemlik kariyerinin yanı sıra emniyet teşkilatındaki göreviyle de dikkat çeken Fatih Tokail kimdir? Hakem Fatih Tokail ne iş yapıyor, polis mi? Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa- Samsunspor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Fatih Tokail'in hayatı ve mesleği merak konusu oldu. Peki, Fatih Tokail kimdir? Hakem Fatih Tokail ne iş yapıyor, polis mi? Detaylar...

FATİH TOKAİL KİMDİR?

29 Kasım 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Fatih Tokail, hakemlik kariyerinin yanı sıra emniyet teşkilatındaki göreviyle de dikkat çekiyor. 2015 yılında hakemlik kariyerine adım atan Tokail, Türkiye alt ligleri, 1. Lig ve Süper Lig'de çeşitli karşılaşmalarda görev almaktadır.

Fatih Tokail, yaşamını İzmir'de sürdürmektedir. Hakemlik kariyerini emniyet teşkilatındaki göreviyle birlikte devam ettiren Tokail'in mesleği, Kasımpaşa- Samsunspor karşılaşmasının ardından araştırılan konular arasında yer aldı.

HAKEM FATİH TOKAİL NE İŞ YAPIYOR, POLİS Mİ?

Fatih Tokail'in emniyet teşkilatında görev yaptığı belirtildi. Tokail, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olarak görev yapmaktadır.

Hakemlik kariyerine 2015 yılında başlayan Fatih Tokail, futbol sahalarındaki görevini emniyet teşkilatındaki göreviyle birlikte sürdürmektedir. Kasımpaşa ile Samsunspor arasında oynanan ve Kasımpaşa'nın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada da maçın hakemi olarak görev yaptı.

HAKEM FATİH KAÇ YAŞINDA?

29 Kasım 1990 doğumlu olan Fatih Tokail, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

HAKEM FATİH NERELİ?

Fatih Tokail, 29 Kasım 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Yaşamını da İzmir'de sürdüren Tokail, İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde başkomiser olarak görev yapmaktadır.

2015 yılında başladığı hakemlik kariyerini emniyet teşkilatındaki göreviyle birlikte sürdüren Fatih Tokail, Türkiye alt ligleri, 1. Lig ve Süper Lig'de karşılaşmalarda görev almaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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