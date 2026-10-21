Faruk Turgut kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Ece İrtem için ne dedi?

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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, oyuncu Ece İrtem'in cenazesine diziden kimsenin gitmemesiyle ilgili sessizliğini bozdu. Turgut, konuk olduğu bir YouTube söyleşisinde bu soruya "Vefa nerede var ki?" diye karşılık verdi ve kendisinin de cenazeye gitmediğini söyledi. Sözleri 20 Ekim 2026'da haber oldu.

FARUK TURGUT ECE İRTEM HAKKINDA NE DEDİ?

Faruk Turgut, Ece İrtem'in cenazesinin Kuşadası'nda yapıldığını, İstanbul'da olsa ekipten gidenlerin olabileceğini söyledi. Hiçbir şey yapmadan sadece kameralara görünmek için cenazeye gitmenin anlamı olmadığını da ekledi.

Kendisine neden gitmediği sorulunca "gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim" dedi. İrtem'in 35 yaşında ölmesine üzüldüğünü, ailesinin acısını paylaştığını anlattı. Oyuncu için "Seti de çok iyiydi, disiplinliydi" dedi. Turgut, oyuncuların cenazeye gitmemesinin yalnızca bu sektöre özgü bir vefasızlık gibi anlatılmasına da karşı çıktı.

Ece İrtem 15 Haziran 2026'da evinde hayatını kaybetmişti. Kızılcık Şerbeti'nde yaklaşık bir yıl Işıl karakterini oynayan İrtem, daha önce Yasak Elma, Yeni Gelin ve Sandık Kokusu dizilerinde rol almıştı.

FARUK TURGUT KİMDİR?

Faruk Turgut, Gold Film yapım şirketinin kurucusu ve yapımcısıdır. Sinemaya 1982'de yönetmen yardımcısı olarak başladı; Atıf Yılmaz ve Orhan Aksoy gibi yönetmenlerle çalıştı. Gold Film'i 1994'te kurdu.

Turgut, oyuncularla yaşadığı anlaşmazlıkları da saklamıyor. Eylül 2024'te Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olduğunda, Kızılcık Şerbeti'nden ikinci sezon finalinden sonra ayrılan Müjde Uzman'la "Çok ciddi problem yaşadık" demişti.

FARUK TURGUT HANGİ DİZİLERİN YAPIMCISI?

Faruk Turgut'un Gold Film'i, 2022'den bu yana süren Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı. Şirketin listesinde Berivan, Yaz Gülü, Haziran Gecesi, Büyük Yalan, Annem, Hanımın Çiftliği, İffet, Dila Hanım, Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve Veliaht da var.

FOX'ta 2023-2025 arasında yayımlanan Kızıl Goncalar da Gold Film yapımıydı. Aralık 2023'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dizinin Darülaceze'deki çekim izinlerini iptal etmiş, Turgut bunun şirkete yaklaşık 10 milyon liralık maliyet çıkardığını açıklamıştı.

FARUK TURGUT HANGİ FİLMİ YÖNETTİ?

Faruk Turgut'un yönetmen olarak imzasını taşıyan film, 1987 yapımı Sis'tir. 1990'lardan sonra yönetmenliği bıraktı ve yalnız yapımcılık yaptı.