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Emir Sarıgül’ün hayatı, eğitim geçmişi, iş yaşamı ve özel hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mustafa Sarıgül’ün oğlu olan Emir Sarıgül, işletme eğitiminin ardından iş dünyasında faaliyet göstermiş, Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde de iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Peki, Emir Sarıgül kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? Detaylar haberimizde.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OĞLU EMİR SARIGÜL KİMDİR?

Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül ile ilk eşi Hülya Köksaloğlu’nun oğludur. 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sarıgül, eğitimini İstanbul’da sürdürdükten sonra üniversite öğrenimini işletme alanında tamamlamıştır. Ardından İngiltere’nin Londra kentinde yüksek lisans eğitimi almıştır.

İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra spor alanında da görev üstlenen Emir Sarıgül, Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde iki dönem yer almıştır. Özel hayatında ise Fatoş Altınbaş ile yaptığı evlilik ve bu evlilikten dünyaya gelen iki kız çocuğuyla gündeme gelmiştir.

EMİR SARIGÜL NE İŞ YAPIYOR?

Emir Sarıgül, iş dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Eğitimini işletme alanında tamamlayan Sarıgül, mesleki yaşamını iş dünyasında sürdürmüştür. Bunun yanı sıra spor alanında da görevler üstlenerek Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Sarıgül’ün kariyerinde iş dünyasındaki faaliyetleri ve spor yönetimindeki görevleri öne çıkmaktadır. Sosyal sorumluluk çalışmalarında da yer alan Sarıgül, farklı alanlardaki görevleriyle tanınmaktadır.

EMİR SARIGÜL KAÇ YAŞINDA?

1981 yılında dünyaya gelen Emir Sarıgül, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

EMİR SARIGÜL NERELİ?

Emir Sarıgül, 1981 yılında İstanbul’da doğmuştur. Çocukluk yıllarında annesini kanser nedeniyle kaybeden Sarıgül, eğitim hayatını İstanbul’da sürdürmüştür. Üniversite eğitiminin ardından yüksek lisans yapmak üzere İngiltere’nin Londra kentine gitmiştir.

EMİR SARIGÜL'ÜN ESKİ EŞİ KİM?

Emir Sarıgül’ün eski eşi Fatoş Altınbaş’tır. Çift, 2019 yılında boşanmıştır. Evliliklerinden iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Sarıgül’ün özel hayatına ilişkin merak edilen konular arasında Fatoş Altınbaş ile yaptığı evlilik ve boşanma süreci yer almaktadır. Çiftin 2019 yılında sona eren evliliğinden iki kız çocuğu bulunmaktadır.

EMİR SARIGÜL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Emir Sarıgül, Fatoş Altınbaş ile 2019 yılında boşanmıştır. Verilen bilgilerde Sarıgül’ün yeniden evlendiğine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır.

Öte yandan Sarıgül’ün evlilik hazırlığı yaptığı ve nikâh masasına oturacağı yönünde magazin haberleri ve iddialar gündeme gelmiştir. Ancak bu iddialar, tek başına evliliğin gerçekleştiği anlamına gelmemektedir.