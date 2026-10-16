Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçenekler arasında saatlerden aylara uzanan geniş bir zaman aralığının bulunması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Ebabil kuşları, yere iniş yapmadan havada ne kadar süre durabilirler?

EBABİL KUŞLARI, YERE İNİŞ YAPMADAN HAVADA NE KADAR SÜRE DURABİLİRLER?

6 saat

2 gün

1 hafta

10 ay

Cevap: 10 ay

EBABİL KUŞLARI HAVADA NASIL 10 AY KALABİLİYOR?

Ebabil kuşları, doğanın en etkileyici uçucuları arasında yer alıyor. İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı bilimsel çalışmalar, ebabil olarak da bilinen kara sağanların üreme dönemi dışında yaklaşık 10 ay boyunca hiç yere inmeden havada kalabildiğini ortaya koydu. Bu kuşlar beslenme, su içme ve hatta uyuma gibi temel ihtiyaçlarını uçarken karşılayabiliyor. Havadaki böcekleri avlayarak beslenen ebabiller, yüksek irtifalarda süzülürken kısa süreli uyku halleriyle dinlenebiliyor. Uzun ve dar kanatları sayesinde az enerji harcayarak uzun mesafeler kat edebilen ebabiller, yalnızca üreme döneminde yuva yapmak ve yavrularını büyütmek için konma ihtiyacı duyuyor. Bu özellikleriyle ebabiller, kesintisiz uçuş süresi bakımından kuşlar dünyasının rekortmenleri arasında gösteriliyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.