Dilan Deniz Gökçek İşcan kimdir, Dilan Deniz Gökçek İşcan hangi maçları yönetti?

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Dilan Deniz Gökçek İşcan, aldığı yeni görevle birlikte futbol kamuoyunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Kariyerinde pek çok önemli karşılaşmada düdük çalan başarılı hakem hakkında arama motorlarında yapılan sorgular da hız kazandı. Dilan Deniz Gökçek İşcan kimdir, hakemlik kariyerine ne zaman başladı? Dilan Deniz Gökçek İşcan hangi maçları yönetti? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

DİLAN DENİZ GÖKÇEK İŞCAN KİMDİR?

Dilan Deniz Gökçek İşcan, Türk futbolunun tanınmış kadın hakemlerinden biridir. 1976 doğumlu olan İşcan, Marmara Üniversitesi'nde beden eğitimi öğrenimi gördükten sonra spor eğitmeni olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında FIFA kokartı alan İşcan, uzun yıllar uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden kadın hakemler arasında yer aldı. Hakemlik kariyerinin ardından gözlemcilik görevine geçen İşcan, bugün UEFA Hakem Gözlemcisi olarak görev yapıyor.

DİLAN DENİZ GÖKÇEK İŞCAN HAKEMLİĞE NASIL BAŞLADI?

İşcan'ın futbola olan ilgisi, ağabeyiyle birlikte izlediği maçlarla başladı. Ablası Kadriye Gökçek'in de hakemliği seçmesi, Dilan Deniz Gökçek İşcan'ın bu mesleğe yönelmesinde önemli rol oynadı. Ailesinin başlangıçtaki itirazlarına rağmen hakemlik kursuna katılan İşcan, kariyerine 8 Şubat 1998'de A2 Ligi'nde yardımcı hakem olarak adım attı. 4 Nisan 1999'da ise orta hakem olarak maç yönetmeye başladı.

DİLAN DENİZ GÖKÇEK İŞCAN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Yurt içinde TFF 3. Lig, TFF 2. Lig ve Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde çok sayıda karşılaşmada görev alan İşcan, uluslararası arenada da önemli maçlarda düdük çaldı. Deneyimli hakemin yönettiği öne çıkan maçlar şöyle:

2012-13 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Oslo'da oynanan Røa IL-BIIK Kazygurt karşılaşması

2013 UEFA Kadınlar U-19 Şampiyonası elemelerinde Avusturya-Yunanistan ve İtalya-Avusturya maçları

2013 UEFA Kadınlar U-19 Şampiyonası'nda İsveç-Finlandiya ve Galler-İngiltere karşılaşmaları

2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İskoçya-Bosna Hersek mücadelesi

İşcan, erkek futbolunda da görev aldı. 2015-16 sezonunda Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçında dördüncü hakem olarak görev yaptı. Bu karşılaşmada dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile arasında geçen diyalog da gündeme gelmişti.

DİLAN DENİZ GÖKÇEK İŞCAN'IN GÖZLEMCİLİK GÖREVLERİ

Hakemlik kariyerinin ardından gözlemciliğe geçen İşcan, UEFA ve FIFA'dan çeşitli görevler aldı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakalarında gözlemci olarak yer alan İşcan, 2022'de Slovenya-Kazakistan arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında da hakem gözlemcisi olarak görev yaptı.

DİLAN DENİZ GÖKÇEK İŞCAN NEDEN GÜNDEMDE?

Dilan Deniz Gökçek İşcan, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan ve üst klasman hakemi Abdullah Bora Özkara hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla gündeme geldi. İşcan, 13 Mart 2022'de oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki görevi için 11-20 Mart tarihlerine mazeret kaydı oluşturduğunu, ancak UEFA'ya kendisinin 21 Mart-3 Nisan 2022 arasında müsait olmadığı yönünde bilgi gönderildiğini öne sürdü.