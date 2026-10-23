Danny Makkelie kimdir? Ümit Akdağ'a kırmızı kart gösteren Hollandalı hakem kaç yaşında?

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Dolmabahçe'de 22 Ekim 2026 akşamı oynanan Beşiktaş-Crystal Palace maçında düdük Hollanda'dan gelen bir ekipteydi. Orta hakem Danny Makkelie'nin yanında yardımcı hakem olarak Hessel Steegstra ile Jan de Vries, dördüncü hakem olarak Martijn Vos görev aldı. VAR'da Jeroen Manschot, AVAR'da Stan Teuben oturdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasındaki maç 2-2 bitti.

DANNY MAKKELIE BEŞİKTAŞ MAÇINDA HANGİ KARARLARI VERDİ?

Danny Makkelie, Beşiktaş-Crystal Palace maçının 77. dakikasında Ümit Akdağ'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Akdağ, sol kanatta Strand Larsen'i durdurmaya çalışırken yaptığı faulle oyundan atıldı ve Beşiktaş son bölümü 10 kişi oynadı. Ceza, Akdağ'ın Beşiktaş'ın sıradaki Avrupa maçında forma giymesini de tehlikeye soktu; cezanın süresini UEFA Disiplin Kurulu belirleyecek.

Maçta iki pozisyon VAR'a gitti. Mateta'nın 6. dakikadaki golü inceleme sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarının başında Yeremy Pino'nun golünde yardımcı hakem bayrak kaldırmıştı; VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı ve skor 1-1 oldu. Golleri Beşiktaş adına Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan, Crystal Palace adına Pino ve Jean-Philippe Mateta attı.

DANNY MAKKELIE KİMDİR?

Danny Makkelie, Hollanda Futbol Federasyonu'na (KNVB) bağlı, UEFA'nın elit kategorisindeki hakemlerden biri. Eredivisie'de 2009'da maç yönetmeye başladı, 2011'de FIFA kokartı aldı. Bir yıl sonra 2012 Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası finalini yönetti.

Büyük turnuvalarda sık görev aldı. 2020'de Köln'de oynanan ve Sevilla'nın Inter'i 3-2 yendiği Avrupa Ligi finalini yönetti. EURO 2020'de İngiltere-Almanya son 16 maçında ve Wembley'deki İngiltere-Danimarka yarı finalinde düdük ondaydı. Yarı finalin uzatmasında Raheem Sterling'e yapılan faul için İngiltere'ye verdiği penaltı uzun süre tartışıldı. 2022 Dünya Kupası'nda iki grup maçı, EURO 2024'te İtalya-Hırvatistan maçını yönetti. 29 Nisan 2026'da Atlético Madrid-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final maçında da orta hakemdi.

VAR odasında da önemli maçlarda görev yaptı: 2018 Dünya Kupası finali ve 2019 Şampiyonlar Ligi finali bunlardan ikisi.

DANNY MAKKELIE KAÇ YAŞINDA?

Danny Makkelie 43 yaşında. 28 Ocak 1983'te doğdu.

DANNY MAKKELIE NERELİ?

Danny Makkelie, Hollanda Krallığı'na bağlı Karayip adası Curaçao'nun başkenti Willemstad'da doğdu. Hollanda vatandaşı ve kariyerini Hollanda liginde yaptı.

DANNY MAKKELIE POLİS Mİ?

Evet, Danny Makkelie hakemliğin yanında Rotterdam'da polis müfettişi olarak çalışıyor. KNVB'de hakem eğitmenliği de yapıyor.

DANNY MAKKELIE HANGİ TÜRK MAÇLARINI YÖNETTİ?

Danny Makkelie, Türk futbolseverlerin yabancısı değil. EURO 2020'nin Roma Olimpiyat Stadı'ndaki açılış maçı Türkiye-İtalya'yı o yönetti. Türkiye'nin 24 Mart 2016'da İsveç'i 2-1 yendiği hazırlık maçında da düdük ondaydı.

Kulüp düzeyinde, Beşiktaş'ın 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'nde Olympiakos deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçı ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turunda Grasshopper'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçı yönetti.