Celtic hangi ülkenin takımı, Celtic hangi ligde oynuyor?

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Celtic, İskoçya’nın en büyük şehri Glasgow’un köklü futbol kulübü ve İskoçya’nın en üst ligi Scottish Premiership’te mücadele ediyor. 1967’de Avrupa Kupası’nı kazanarak bu kupayı kaldıran ilk Britanya kulübü olan Celtic, bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele ediyor. İşte Celtic hakkında merak edilenler.

CELTIC HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Celtic, İskoçya’nın takımıdır. Kulüp, ülkenin en kalabalık şehri olan Glasgow’u temsil ediyor. Resmi adı The Celtic Football Club olan kulüp, 1887 yılında kuruldu ve İskoç futbolunun en başarılı ekiplerinden biri olarak biliniyor.

CELTIC HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Celtic, İskoçya’nın birinci futbol ligi olan Scottish Premiership’te mücadele ediyor. Kulüp, ülkesinde 50’yi aşkın lig şampiyonluğuyla İskoçya’nın en çok şampiyon olan takımları arasında yer alıyor.

CELTIC’İN EZELİ RAKİBİ KİM?

Celtic’in en büyük rakibi, aynı şehrin bir diğer köklü kulübü Rangers. İki takım arasında oynanan ve “Old Firm” olarak adlandırılan Glasgow derbisi, dünya futbolunun en köklü ve en ateşli rekabetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

CELTIC’İN STADI HANGİSİ?

Celtic, iç saha maçlarını Glasgow’daki Celtic Park’ta oynuyor. Yaklaşık 60 bin seyirci kapasitesiyle İskoçya’nın en büyük futbol stadyumlarından biri olan Celtic Park, coşkulu taraftar atmosferiyle tanınıyor.

CELTIC’İN AVRUPA BAŞARISI

Celtic, 1967’de Lizbon’da oynanan Avrupa Kupası finalinde Inter’i yenerek bu kupayı kazanan ilk Britanya kulübü oldu. Kadrosunun tamamı Glasgow ve çevresinden çıkan oyunculardan oluşan bu efsane takım, futbol tarihine “Lizbon Aslanları” olarak geçti. Celtic, 2003’te ise UEFA Kupası finaline yükselmişti.

CELTIC BU SEZON NEDEN AVRUPA LİGİ’NDE?

Celtic, 2026-2027 sezonuna Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. Ancak İskoç ekibi, play-off turunda Avusturya temsilcisi LASK’a elenerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalamadı ve Avrupa Ligi lig aşamasına aktarıldı.

CELTIC’İN AVRUPA LİGİ’NDEKİ MAÇLARI

Celtic, Avrupa Ligi’nin ilk haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros’u ağırladı, ikinci haftada ise Portekiz’de Benfica ile karşılaştı. İskoç ekibi, üçüncü haftada bu akşam saat 22.00’de Celtic Park’ta İspanya temsilcisi Celta Vigo’yu konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ CELTIC İLE KARŞILAŞACAK

Celtic, Beşiktaş’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında karşılaşacağı sekiz takımdan biri. Siyah-beyazlılar, İskoç ekibiyle Glasgow’da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş’ın lig aşamasındaki diğer rakipleri ise Bayer Leverkusen, Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace, Omonia, Hoffenheim ve Hapoel Beer-Sheva.