Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, nerede oynanacak?

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Celtic – Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00’te İskoçya’nın Glasgow kentindeki Celtic Park’ta oynanacak. Karşılaşmanın, Türk takımlarının Avrupa maçlarında olduğu gibi TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor. İşte Celtic – Beşiktaş maçına dair tüm detaylar.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Celtic ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Kulübü’nün resmi fikstüründe de karşılaşmanın tarihi 5 Kasım Perşembe olarak yer alıyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00’te, İskoçya yerel saatiyle ise 20.00’de başlayacak. Avrupa’da 25 Ekim’de kış saatine geçilmesiyle birlikte Avrupa kupası maçlarının Türkiye saatiyle başlama saatleri bir saat ileri kayıyor. Ekim ayında 22.00’de başlayan maçlar, kasım ayından itibaren 23.00’te oynanacak.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İskoçya’nın en büyük şehri Glasgow’da bulunan ve Celtic’in iç saha maçlarını oynadığı Celtic Park’ta oynanacak. Yaklaşık 60 bin seyirci kapasitesiyle İskoçya’nın en büyük futbol stadyumlarından biri olan Celtic Park, ateşli taraftar atmosferiyle Avrupa’nın en zorlu deplasmanları arasında gösteriliyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçları TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Celtic – Beşiktaş karşılaşmasının da TRT 1 ya da TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise tabii platformunu kullanabilecek. Kesin yayın bilgisi, maç haftası yayıncı kuruluş tarafından duyurulacak.

MİLLİ ARADAN HEMEN SONRA OYNANACAK

Celtic – Beşiktaş karşılaşması, kasım ayındaki milli takım arasının hemen ardından oynanacak. Glasgow’un kasım ayındaki soğuk ve yağışlı hava koşullarının da siyah-beyazlılar için ek bir zorluk oluşturabileceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş, Avrupa Ligi lig aşamasında 17 Eylül’de sahasında Marsilya ile, 15 Ekim’de deplasmanda Hoffenheim ile, 22 Ekim’de ise sahasında Crystal Palace ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Celtic deplasmanının ardından 26 Kasım’da sahasında Hapoel Beer-Sheva’yı ağırlayacak, 10 Aralık’ta Bayer Leverkusen deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, 21 Ocak’ta sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak ve lig aşamasını 28 Ocak’ta Omonia deplasmanında tamamlayacak.

AVRUPA LİGİ’NDE TUR ATLAMA SİSTEMİ

Avrupa Ligi lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar son 16 için play-off oynayacak, ilk 24’ün dışında kalan takımlar ise Avrupa’ya veda edecek.