Bursaspor Pendikspor maçı hangi kanalda, Bursaspor Pendikspor nereden CANLI izlenir?

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Bursaspor Pendikspor nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacağı için futbolseverler maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek. Mücadele ayrıca beIN Sports 2 üzerinden de ekranlara gelecek. Ligin üst sıralarında yer alan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet arayacak. TRT Spor hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

BURSASPOR PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Pendikspor maçı, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in yayıncı kuruluşları, karşılaşmayı hem şifresiz hem de şifreli platformlarda futbolseverlerle buluşturacak.

BURSASPOR PENDİKSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Bursaspor - Pendikspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT Spor üzerinden izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor. beIN Sports 2 yayını için ise beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor.

BURSASPOR PENDİKSPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor'a Türksat 4A uydusunun yanı sıra Digiturk'te 56, D-Smart'ta 86, Tivibu'da 85, Turkcell TV+'ta 70 ve Kablo TV'de 133. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabiliyor. beIN Sports 2'ye ise Digiturk'te 78. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BURSASPOR PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Bursaspor - Pendikspor maçı, bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BURSASPOR PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bursaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Bursa'daki Corendon Airlines Park'ta gerçekleştirilecek. Yeşil-beyazlı taraftarların, tribünleri doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

BURSASPOR VE PENDİKSPOR'UN HEDEFİ 3 PUAN

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan köklü kulüp Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de üst sıralardaki yerini korumak ve Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Pendikspor ise zorlu Bursa deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak. İki takımın mücadelesi, 1. Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.