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Bülbül, kumru gibi kuşlara verilen ad hangisidir?

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Bülbül, kumru gibi kuşlara verilen ad hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin gündemine oturmaya devam ediyor. Bilgi ve heyecanı bir araya getiren yarışmada bu kez Türkçenin zengin söz varlığına ilişkin dikkat çekici bir soru öne çıktı. 200 bin TL değerindeki soruda, bülbül ve kumru gibi kuşlar için kullanılan ortak adın ne olduğu soruldu. Bülbül, kumru gibi kuşlara verilen ad hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonda Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, her bölümde yarışmacılara yönelttiği farklı türdeki sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçeneklerin tamamının günün farklı vakitlerini anlatan kelimelerden oluşması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Bülbül, kumru gibi kuşlara verilen ad hangisidir?

BÜLBÜL, KUMRU GİBİ KUŞLARA VERİLEN AD HANGİSİDİR?

A) Seher kuşu

B) Sabah kuşu

C) Kuşluk kuşu

D) Akşam kuşu

Cevap: A) Seher kuşu
SEHER KUŞU NE DEMEK?

Seher kuşu, Türk Dil Kurumu sözlüğünde bülbül ve kumru gibi seher vaktinde, yani tan yerinin ağardığı sabah erken saatlerde öten kuşlar için kullanılan bir ad olarak yer alıyor. Arapça kökenli "seher" kelimesi, gecenin sona erip sabahın yaklaştığı vakti ifade ediyor. Bu kuşların gün ağarırken ötmeye başlaması nedeniyle "seher kuşu" adı verilmiş. İfade, Türk edebiyatında ve halk şiirinde de sıkça karşılaşılan bir söz olarak biliniyor. Seçeneklerde yer alan "kuşluk" ise sabah ile öğle arasındaki vakti anlatan bir kelime.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından biri olan program, yeni sezonda sunucu koltuğuna oturan Cem Öğretir ile yayın hayatını sürdürüyor. Yarışmanın geçmiş bölümlerine ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar, giderek zorlaşan 15 genel kültür sorusunu yanıtlayarak 10 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Her soruda dört seçenek bulunuyor ve yarışmacılar zorlandıkları sorularda joker haklarını kullanabiliyor. Yarışmacılar dilerse cevap vermeden yarışmadan çekilerek o ana kadar kazandıkları ödülü alabiliyor. Baraj noktaları ise yanlış cevap durumunda yarışmacının alacağı ödülü belirliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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