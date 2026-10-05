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Bugün maç var mı? 5 Ekim Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 5 Ekim Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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5 Ekim 2026 Pazartesi günü futbolseverlerin gündeminde bugün oynanacak karşılaşmalar yer alıyor. “Bugün maç var mı?”, “5 Ekim Pazartesi hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları araştırılıyor. Günün maç programında yer alan karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak ediliyor.

Futbol heyecanını takip edenler, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “5 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 5 Ekim Pazartesi maç programı ve yayın detayları haberimizde...

FUTBOL YAYIN AKIŞI

  • 09:45 — BeIN Sports 1 — Süper Lig Haftanın Golleri
  • 13:30 — BeIN Sports 1 — Süper Lig Raporu
  • 20:00 — A Spor — Milli Maça Doğru

  • 21:45 — S Sport Plus — Bosna Hersek - Polonya
  • 21:45 — S Sport Plus — Ukrayna - Macaristan
  • 21:45 — A Spor — Fransa - Belçika
  • 21:45 — ATV — İtalya - Türkiye
  • 21:45 — A Haber — Romanya - İsveç
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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