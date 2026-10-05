Bugün maç var mı? 5 Ekim Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “5 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 5 Ekim Pazartesi maç programı ve yayın detayları haberimizde...

FUTBOL YAYIN AKIŞI

09:45 — BeIN Sports 1 — Süper Lig Haftanın Golleri

13:30 — BeIN Sports 1 — Süper Lig Raporu

20:00 — A Spor — Milli Maça Doğru