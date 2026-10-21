Bugün maç var mı? 21 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öne çıkarken Galatasaray'ın Lille deplasmanında oynayacağı mücadele de dikkat çekiyor. Futbolseverler, takımlarının maç saatlerini ve yayın bilgilerini takip ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Ekim Çarşamba günü maç programı ve yayın bilgileri…

21 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

14.30 – HT Spor – Maç Özet

– Maç Özet 15.30 – TRT Spor – Gündem Futbol

17.00 – HT Spor – Futbol X

18.00 – TRT Spor – Maç Özel

18.00 – A Spor – Şampiyonlar Ligi Özel

18.30 – HT Spor – Maç Yolu

19.45 – TRT 1 – Lille - Galatasaray

19.45 – Tabii – Como - Manchester United

20.30 – TRT Spor – Maç Özel