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Bugün maç var mı? 21 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 21 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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21 Ekim 2026 Çarşamba günü futbolseverler, günün maç programını ve canlı yayınlanacak karşılaşmaları araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “21 Ekim Çarşamba hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Futbol heyecanını takip edenler, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öne çıkarken Galatasaray'ın Lille deplasmanında oynayacağı mücadele de dikkat çekiyor. Futbolseverler, takımlarının maç saatlerini ve yayın bilgilerini takip ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Ekim Çarşamba günü maç programı ve yayın bilgileri…

21 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

  • 14.30 – HT Spor – Maç Özet
  • 15.30 – TRT Spor – Gündem Futbol
  • 17.00 – HT Spor – Futbol X
  • 18.00 – TRT Spor – Maç Özel
  • 18.00 – A Spor – Şampiyonlar Ligi Özel
  • 18.30 – HT Spor – Maç Yolu
  • 19.45 – TRT 1 – Lille - Galatasaray
  • 19.45 – Tabii – Como - Manchester United
  • 20.30 – TRT Spor – Maç Özel

  • 20.30 – A Spor – Devre Arası
  • 20.45 – A Spor – Avrupa'dan Futbol
  • 21.00 – S Sport Plus – Levante - Athletic Bilbao
  • 21.30 – A Spor – Avrupa Gecesi
  • 22.00 – Tabii – Bayern Münih - Arsenal
  • 22.00 – Tabii – Sporting Lisbon - LASK Linz
  • 22.00 – Tabii – Real Madrid - Leipzig
  • 22.00 – Tabii – Inter - Shakhtar Donetsk
  • 22.00 – Tabii – Club Brugge - Lens
  • 22.00 – Tabii – Real Betis - Feyenoord
  • 22.30 – HT Spor – Dakika 90
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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