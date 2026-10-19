Bugün maç var mı? 19 Ekim Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
19 Ekim 2026 Pazartesi günü futbolseverler, günün maç programını ve canlı yayınlanacak karşılaşmaları araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “19 Ekim Pazartesi hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.
Futbol heyecanını takip edenler, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde yer alan karşılaşmaların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağı araştırılıyor. Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi öne çıkarken Avrupa liglerinde de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 19 Ekim Pazartesi günü maç programı ve yayın bilgileri…
19 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
- 14.30 - HT Spor - Maç Özet
- 15.30 - TRT Spor - Gündem Futbol
- 17.00 - Tabii - Karagümrük - Keçiörengücü
- 17.00 - TRT Spor - Manisa FK - Muğlaspor
- 17.00 - HT Spor - Dünyadan Futbol
- 17.00 - beIN Sports 2 - Karagümrük - Keçiörengücü
- 17.00 - beIN MAX 1 - Manisa FK - Muğlaspor
- 18.00 - HT Spor - Maç Yolu
- 19.30 - S Sport Plus - Monza - Cagliari
- 20.00 - Tabii - Esenler Erokspor - Mardin 1969
- 20.00 - TRT Spor - Bursaspor - Pendikspor
- 20.00 - beIN Sports 1 - Trabzonspor - Beşiktaş
- 20.00 - beIN Sports 2 - Bursaspor - Pendikspor
- 20.00 - beIN MAX 2 - Esenler Erokspor - Mardin 1969
- 20.45 - A Spor - Devre Arası
- 21.00 - S Sport Plus - Al Hilal - Al Hazem
- 21.45 - beIN Sports 4 - Rodez - Montpellier
- 21.45 - S Sport Plus - Parma - Torino
- 22.00 - A Spor - 90+1
- 22.00 - beIN Sports 3 - Tottenham - Coventry
- 22.00 - S Sport Plus - Getafe - Rayo Vallecano
- 22.00 - HT Spor - Dakika 90