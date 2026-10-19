Bugün maç var mı? 19 Ekim Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde yer alan karşılaşmaların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağı araştırılıyor. Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi öne çıkarken Avrupa liglerinde de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 19 Ekim Pazartesi günü maç programı ve yayın bilgileri…

19 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

14.30 - HT Spor - Maç Özet

- Maç Özet 15.30 - TRT Spor - Gündem Futbol

17.00 - Tabii - Karagümrük - Keçiörengücü

17.00 - TRT Spor - Manisa FK - Muğlaspor

17.00 - HT Spor - Dünyadan Futbol

17.00 - beIN Sports 2 - Karagümrük - Keçiörengücü

17.00 - beIN MAX 1 - Manisa FK - Muğlaspor

18.00 - HT Spor - Maç Yolu