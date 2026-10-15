Bugün maç var mı? 15 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde yer alan karşılaşmaların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağı araştırılıyor. “Bugün hangi maçlar var?” ve “15 Ekim maçları hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arayan futbolseverler, güncel maç takvimini yakından takip ediyor. İşte 15 Ekim Perşembe günü maç programı ve yayın bilgileri…

15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

13.00 – Smartspor 2 – Tai Po - Lion City

13.00 – Smartspor – Gangwon - Phnom Penh

14.30 – HT Spor – Maç Özeti

– Maç Özeti 15.15 – Smartspor 2 – Pathum United - Adelaide United

15.15 – Smartspor – Svay Rieng - Shanghai Shenhua

16.00 – TRT Spor – Gündem Futbol

17.00 – TRT Spor – Mardin 1969 - Karagümrük

17.00 – HT Spor – Dünyadan Futbol

17.00 – beIN Sports 2 – Mardin 1969 - Fatih Karagümrük

19.45 – tabii – Lech Poznan - Bayer Leverkusen

19.45 – TRT 1 – KuPS - Trabzonspor

19.45 – tabii – Lyon - Crystal Palace

19.45 – tabii – Union Saint-Gilloise - Real Sociedad

19.45 – tabii – Salzburg - Milan

19.45 – tabii – Torreense - Sunderland