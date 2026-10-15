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Bugün maç var mı? 15 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 15 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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15 Ekim 2026 Perşembe günü futbolseverler, günün maç programını ve canlı yayınlanacak karşılaşmaları araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “15 Ekim Perşembe hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Futbol heyecanını takip edenler, 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde yer alan karşılaşmaların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağı araştırılıyor. “Bugün hangi maçlar var?” ve “15 Ekim maçları hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arayan futbolseverler, güncel maç takvimini yakından takip ediyor. İşte 15 Ekim Perşembe günü maç programı ve yayın bilgileri…

15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

  • 13.00 – Smartspor 2 – Tai Po - Lion City
  • 13.00 – Smartspor – Gangwon - Phnom Penh
  • 14.30 – HT Spor – Maç Özeti
  • 15.15 – Smartspor 2 – Pathum United - Adelaide United
  • 15.15 – Smartspor – Svay Rieng - Shanghai Shenhua
  • 16.00 – TRT Spor – Gündem Futbol
  • 17.00 – TRT Spor – Mardin 1969 - Karagümrük
  • 17.00 – HT Spor – Dünyadan Futbol
  • 17.00 – beIN Sports 2 – Mardin 1969 - Fatih Karagümrük
  • 19.45 – tabii – Lech Poznan - Bayer Leverkusen
  • 19.45 – TRT 1 – KuPS - Trabzonspor
  • 19.45 – tabii – Lyon - Crystal Palace
  • 19.45 – tabii – Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
  • 19.45 – tabii – Salzburg - Milan
  • 19.45 – tabii – Torreense - Sunderland

  • 19.45 – tabii – CSKA Sofya - Monaco
  • 20.00 – TRT Türk – Muğlaspor - Bursaspor
  • 20.00 – A Spor – Avrupa Ligi Özel
  • 20.00 – beIN Sports 2 – Muğlaspor - Bursaspor
  • 20.00 – TRT Spor – Maç Özel
  • 20.00 – tabii – Manisa FK - Esenler Erokspor
  • 21.00 – HT Spor – Al Ahli - Al Nassr
  • 21.00 – S Sport Plus – Al Ahli - Al Nassr
  • 22.00 – TRT Spor – Maç Özel
  • 22.00 – tabii – Benfica - Celtic
  • 22.00 – tabii – Bournemouth - Sturm Graz
  • 22.00 – A Spor – Avrupa'dan Futbol
  • 22.00 – TRT 1 – Hoffenheim - Beşiktaş
  • 22.00 – tabii – Celta Vigo - Juventus
  • 22.00 – HT Spor – Maç Özeti
  • 22.00 – tabii – Kopenhag - Braga
  • 22.00 – tabii – Marsilya - Olympiakos
  • 22.00 – tabii – Dinamo Zagreb - Anderlecht
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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