Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 21 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 21 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

21 Ocak akşamı ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler için televizyon kanallarının yayın akışları belli oldu. Prime time kuşağında ekrana gelecek dizi, film ve programlar, izleyicilerin tercihlerini şekillendiriyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 21 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

21 Ocak Çarşamba akşamı televizyon izleyicilerini ekran başına toplayacak yapımlar netleşiyor. Ulusal kanalların prime time yayın akışlarında yer alan dizi, yarışma ve programlar merak edilirken; ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'de ekrana gelecek içerikler araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya

Bu akşam hangi diziler var? 21 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

NOW TV

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Sahtekarlar
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Kardeş Takımı 2
  • 22.30 Kıskanmak

SHOW TV

  • 07.00 Bahar
  • 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Organize İşler
  • 22.15 Olympus

STAR TV

  • 07.00 Aramızda Kalsın
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sahipsizler

TRT 1

  • 06.30 Kalk Gidelim
  • 09.20 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.35 Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.30 Maç Önü
  • 20.45 Galatasaray – Atletico Madrid
  • 23.00 Taşacak Bu Deniz

TV8

  • 06.00 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

6-1'lik tarihi maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"