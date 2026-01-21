Bu akşam hangi diziler var? 21 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
21 Ocak akşamı ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler için televizyon kanallarının yayın akışları belli oldu. Prime time kuşağında ekrana gelecek dizi, film ve programlar, izleyicilerin tercihlerini şekillendiriyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 21 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Sahtekarlar
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Kardeş Takımı 2
- 22.30 Kıskanmak
SHOW TV
- 07.00 Bahar
- 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Organize İşler
- 22.15 Olympus
STAR TV
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sahipsizler
TRT 1
- 06.30 Kalk Gidelim
- 09.20 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.35 Kara Ağaç Destanı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 19.30 Maç Önü
- 20.45 Galatasaray – Atletico Madrid
- 23.00 Taşacak Bu Deniz
TV8
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026