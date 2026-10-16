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Botoks ilk olarak hangisi için geliştirilmiştir?

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Botoks ilk olarak hangisi için geliştirilmiştir?
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Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin gündemine oturmaya devam ediyor. Eğlenceli sunumu ve bilgi dolu içeriğiyle dikkat çeken yarışma, yayının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son bölümde tıp tarihine ilişkin sorulan bir soru da ekran başındakileri şaşırttı. Botoks ilk olarak hangisi için geliştirilmiştir?

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Botoksun günümüzde daha çok kırışıklık tedavisiyle bilinmesi, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Botoks ilk olarak hangisi için geliştirilmiştir?

BOTOKS İLK OLARAK HANGİSİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR?

Diş sıkma

Şaşılık

Migren

Kırışıklık

Cevap: Şaşılık


BOTOKS NEDEN İLK OLARAK ŞAŞILIK İÇİN KULLANILDI?

Botoks, bugün daha çok yüzdeki kırışıklıkların tedavisiyle bilinse de ilk olarak şaşılık tedavisi için geliştirildi. Botulinum toksininin tıbbi amaçla kullanılmasının öncüsü, Amerikalı göz doktoru Dr. Alan B. Scott oldu. Scott, 1970'li yıllarda göz kaslarındaki dengesizlikten kaynaklanan şaşılığı ameliyatsız tedavi etmek amacıyla bu maddeyi küçük dozlarda kullanmaya başladı. Botulinum toksini, enjekte edildiği kasları geçici olarak gevşeterek göz kasları arasındaki dengenin yeniden sağlanmasına yardımcı oluyordu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 1989 yılında botulinum toksininin şaşılık ve göz kapağı seğirmesi tedavisinde kullanımını onayladı. Tedavi sırasında hastaların kaş arasındaki çizgilerin de azaldığının fark edilmesi, botoksun kozmetik alanda kullanılmasının yolunu açtı. Botoksun kaş arası kırışıklıklarda kullanımı 2002 yılında, kronik migren tedavisinde kullanımı ise 2010 yılında onaylandı.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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