Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş – Crystal Palace maçı bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Beşiktaş – Crystal Palace maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan’daki futbolseverler ise mücadeleyi CBC Sport kanalından takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, maç şifresiz. TRT 1 ücretsiz yayın yapan ulusal bir kanal olduğu için karşılaşmayı izlemek için herhangi bir ücretli abonelik gerekmiyor. Ev anteni, uydu alıcısı ya da kablo yayını olan herkes mücadeleyi rahatlıkla izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Televizyon başında olamayanlar, TRT 1 canlı yayınına TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden internetten ulaşabilecek. TRT 1 yayını tabii’nin ücretsiz üyeliği kapsamında yer alıyor. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulamasını açıp canlı yayınlar bölümünden TRT 1’i seçmeniz yeterli.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1; Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV’de 22, Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21 ve Fil Box’ta 20 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları değişebildiği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’un Dolmabahçe semtinde bulunan ve Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Beşiktaş Park’ta oynanacak. Siyah-beyazlılar, taraftarının coşkulu desteğiyle İngiliz rakibine karşı üç puan peşinde olacak.

CRYSTAL PALACE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Crystal Palace, İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyindeki Selhurst bölgesini temsil eden ve Premier Lig’de mücadele eden bir kulüp. 2025’te FA Cup’ı kazanarak kulüp tarihindeki ilk büyük kupayı kaldıran Londra ekibi, son yıllarda Avrupa sahnesinde de adından söz ettiriyor.

AYNI GÜN TRABZONSPOR DA SAHADA

Avrupa kupalarında perşembe günü Türk futbolseverleri için yoğun bir program var. Beşiktaş’tan önce saat 19.45’te Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde sahasında İskoç ekibi Hearts ile karşılaşacak. Bu mücadele de TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı TRT 1 ve tabii üzerinden izlenmesi öneriliyor.