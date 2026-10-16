Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi kanalda, Beşiktaş Bayern Münih nereden CANLI izlenir?

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Beşiktaş Bayern Münih nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı, EuroLeague'in Türkiye'deki yayıncısında saklı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyondan izlemek isteyenler S Sport kanalını, internetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus dijital platformunu tercih edebilecek. Beşiktaş - Bayern Münih maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Bayern Münih basketbol maçı, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. EuroLeague'in Türkiye'deki yayın haklarına sahip olan S Sport, karşılaşmayı hem televizyon kanalı hem de dijital platformu üzerinden izleyicilere ulaştıracak.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyondan izlemek isteyen basketbolseverler, S Sport kanalına Turkcell TV+ platformunda 77. kanal üzerinden ulaşabiliyor. Karşılaşmayı internetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus dijital platformu üzerinden maçı canlı izleyebilecek. S Sport Plus'ın yayınına internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla erişilebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Beşiktaş - Bayern Münih maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için S Sport'un yer aldığı bir platform paketine ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Basketbolseverlerin yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi ve yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması öneriliyor.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague'de oynanacak Beşiktaş - Bayern Münih maçı, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın en güçlü basketbol takımlarından biri olan Bayern Münih karşısında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Beşiktaş'ın basketbolda iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı taraftarların, Akatlar'da takımına destek vermesi bekleniyor.