Benfica Celtic maçı hangi kanalda, Benfica Celtic maçı nerden CANLI izlenir?

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Benfica ile Celtic, UEFA Avrupa Ligi heyecanında karşı karşıya geliyor. İki köklü kulübün mücadelesi 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de Lizbon'daki Estadio da Luz stadyumunda başlayacak.

Avrupa kupalarındaki bu zorlu randevuyu canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçı tabii Spor 1 kanalından naklen izleyebilecekler. Portekiz deplasmanındaki mücadele internet ve dijital platform üzerinden sporseverlerin seyrine sunulacak.

BENFİCA CELTİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MAÇIN ADI: Benfica - Celtic

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 22:00

STADYUM: Estadio da Luz (Lizbon)

YAYIN KANALI: tabii Spor 1

TABİİ SPOR 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Dijital Platform: tabii İnternet / Dijital Yayın

BENFİCA CELTİC MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica - Celtic maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma tabii Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler tabii uygulaması ve web platformu üzerinden mücadeleyi canlı izleyebilirler.