Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Televizyon ve dizi sektöründe uzun yıllar set arkasında görev yapan Batu Kaya'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Özellikle Adını Feriha Koydum dizisinin setinde görev alan Kaya'nın vefat haberi, birlikte çalıştığı oyuncuların paylaşımlarıyla gündeme geldi. Hazal Kaya, Ceyda Ateş ve Gözde Seda Altuner, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi. Peki, Batu Kaya kimdir? Batu Kaya neden öldü? Detaylar...

BATU KAYA KİMDİR?

Batu Kaya, televizyon ve dizi sektöründe uzun yıllar set arkasında görev yapan isimlerden biriydi. Özellikle dönemin popüler yapımlarından Adını Feriha Koydum dizisinin setinde aktif olarak görev alan Kaya, bu süreçte birçok oyuncuyla birlikte çalıştı.

Set arkasındaki çalışmalarıyla sektörde yer alan Batu Kaya, dizinin oyuncularıyla kurduğu yakın çalışma ilişkileriyle de tanınıyordu. Hazal Kaya ve Ceyda Ateş'in vefatının ardından yaptıkları paylaşımlar, Kaya ile geçmişte aynı sette çalıştıklarını ve birlikte çeşitli anılar biriktirdiklerini ortaya koydu.

Ceyda Ateş, paylaşımında Adını Feriha Koydum dizisinin setinde yaşadıkları anılara değinirken Hazal Kaya da uzun çalışma saatlerini, uykusuz geceleri ve aralarındaki dostluğu anlattı. Gözde Seda Altuner de Batu Kaya'nın vefatının ardından kısa bir mesaj paylaşarak üzüntüsünü ifade etti.

BATU KAYA NEDEN ÖLDÜ?

Batu Kaya, 9 Ekim sabahında hayatını kaybetti. Ancak vefatının ardından ölüm nedenine ilişkin aile tarafından veya resmi makamlarca kamuoyuna açıklanmış net bir tıbbi bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Batu Kaya'nın neden öldüğüne ilişkin kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmış değil.

Kaya'nın cenazesi, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun Köyü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Batu Kaya'nın vefatının ardından, geçmişte birlikte çalıştığı oyuncuların sosyal medya paylaşımları da gündeme geldi. Hazal Kaya, Ceyda Ateş ve Gözde Seda Altuner, yaptıkları açıklamalarla Kaya'ya ilişkin anılarını ve üzüntülerini paylaştı.

HAZAL KAYA'DAN DUYGUSAL VEDA

Hazal Kaya, Batu Kaya'nın vefatının ardından birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı. Kaya ile birlikte geçirdikleri zamanı ve aralarındaki dostluğu anlatan oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yirmi küsur saat çalışmalar, uykusuz geceler, kesin uyanamam diye başımda nöbet tutup burnumda kahve kokusuyla beni uyandırmaların, birlikte sırtlandığımız acılar, bağıra bağıra söylediğimiz şarkılar, araya ne kadar zaman girerse girsin 'Aşkım, ne yaptın?' diye telefonun ucunda olduğunu bilmek. O saçlarımı kurutacağım hep bu arada, söz. İçimi yaktın Batu. Seni çok özleyeceğim."

Hazal Kaya'nın mesajında, birlikte çalıştıkları döneme ait uzun mesailer, uykusuz geceler ve paylaşılan anılar öne çıktı. Oyuncu, sözleriyle Batu Kaya'ya duyduğu özlemi dile getirdi.

CEYDA ATEŞ'TEN ADINI FERİHA KOYDUM SETİNE DAİR ANILAR

Adını Feriha Koydum dizisinin setinde Batu Kaya ile birlikte çalışan Ceyda Ateş de vefat haberinin ardından bir paylaşım yaptı. Set dönemine ait anılarına değinen oyuncu, Kaya'nın neşesini, sohbetlerini ve çalışma arkadaşlarına yönelik motivasyonunu unutmayacağını belirtti.

Ceyda Ateş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Batuşka Feriha setimizin anılarının tüm fotoğrafları evde çok üzgünüm o dönem hepimiz beraber büyüdük senin o neşeni, bizi motive edişlerini, kocaman gözlerinle uyarılarını, sohbetlerimizi, kahkahalarını daha nicesini unutmayacağım. Mekanın cennet olsun."

Ateş'in mesajında, dizinin setinde birlikte geçirilen döneme ve Batu Kaya ile paylaşılan anılara yer verildi.