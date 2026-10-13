Barselona kadro değeri ne kadar, Barcelona Transfermarkt değeri kaç milyon euro?

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Lamine Yamal, Pedri ve Raphinha gibi dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Barcelona, piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Katalan devinin kadro değeri, iki takım arasındaki farkı ortaya koyması bakımından merakla araştırılıyor. Barcelona kadro değeri kaç milyon euro? Barcelona'nın en değerli futbolcusu kim? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

BARCELONA KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, piyasa değeriyle Avrupa futbolunun zirvesindeki kulüpler arasında yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre Katalan devinin kadro değeri 1,30 milyar euro seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, Barcelona'yı dünyanın en değerli kadrolarına sahip takımları arasına taşıyor.

BARCELONA TRANSFERMARKT DEĞERİ KAÇ MİLYON EURO?

Barcelona'nın Transfermarkt'taki güncel kadro değeri yaklaşık 1 milyar 300 milyon euro olarak hesaplanıyor. Kadrosunda dünya çapında yıldızlar ve genç yetenekler barındıran İspanyol ekibi, son yıllarda altyapısından yetiştirdiği oyuncuların değer kazanmasıyla piyasa değerini önemli ölçüde yükseltti.

BARCELONA'NIN KADRO DEĞERİNİ YÜKSELTEN İSİMLER

Barcelona'nın yüksek kadro değerinde, takımın genç ve yetenekli oyuncuları belirleyici rol oynuyor. Altyapıdan yetişen ve kısa sürede dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Lamine Yamal, kulübün en değerli varlıkları arasında gösteriliyor. Orta sahada Pedri, savunmada Pau Cubarsi gibi isimler de Katalan ekibinin piyasa değerine büyük katkı sağlıyor. Hücum hattında Raphinha gibi deneyimli yıldızlar da kadronun değerini artıran oyuncular arasında yer alıyor.

BARCELONA AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ TAKIMLARI ARASINDA

1,30 milyar euroluk kadro değeriyle Barcelona, Avrupa'nın en pahalı kadrolarına sahip kulüpleri arasında üst sıralarda bulunuyor. Hansi Flick yönetimindeki İspanyol ekibi, hem sahadaki performansı hem de genç oyuncularının yükselen değerleriyle Avrupa futbolunun en güçlü takımlarından biri olmayı sürdürüyor.

GALATASARAY BARCELONA İLE KARŞI KARŞIYA

Barcelona'nın kadro değeri, Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Türk futbolseverlerin de gündeminde. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasının ikinci haftasında RAMS Park'ta Katalan devini ağırlayacak. Kadro değeri açısından rakibinin oldukça gerisinde bulunan Galatasaray, taraftarının desteğiyle güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almayı hedefliyor.