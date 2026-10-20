Barbara Palvin aldatıldı mı?

Ünlü çiftin adı daha önce de benzer bir dedikoduyla anılmış, ancak ortaya atılan iddiaların hiçbir somut kanıta dayanmadığı ortaya çıkmıştı. Çift, söylentilere uzun açıklamalarla değil, birlikte paylaştıkları karelerle yanıt vermeyi tercih etti. İşte Barbara Palvin ve Dylan Sprouse hakkında ortaya atılan iddialara dair bilinenler.

BARBARA PALVİN VE DYLAN SPROUSE NE ZAMAN EVLENDİ?

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, magazin dünyasının en uyumlu çiftlerinden biri olarak gösteriliyor. 2018 yılında başlayan ilişkilerini Temmuz 2023’te Palvin’in memleketi Macaristan’da düzenlenen samimi bir düğünle evliliğe taşıyan çift, hayranları tarafından masalsı bir aşk hikâyesinin kahramanları olarak görülüyor.

BARBARA PALVİN ALDATILDI MI?

Barbara Palvin’in aldatıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Evliliklerinin henüz ilk yılında sosyal medyada hızla yayılan iddialar, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmış olsa da bu söylentiler doğrulanmadı ve tamamen internet kaynaklı spekülasyonlar olarak kaldı. Ne Palvin ne de Sprouse cephesinden iddiaları doğrulayan bir açıklama yapıldı.

İHANET İDDİALARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Söylentiler, Dylan Sprouse’un Cannes Film Festivali döneminde katıldığı bazı etkinliklerin ardından sosyal medyada başladı. Bu süreçte Sprouse’un adı, sosyal medyada içerik üreten genç bir isimle yan yana anıldı. Hiçbir dayanağı olmayan bu iddialar, kısa sürede kartopu etkisiyle büyüyerek dünya magazin basınında konuşulmaya başlandı. Ancak iddiaları destekleyen herhangi bir görüntü, belge ya da açıklama hiçbir zaman ortaya çıkmadı.

BARBARA PALVİN “SPROUSE” SOYADINI NEDEN KALDIRDI?

Dedikoduların en yoğun olduğu dönemde takipçilerin dikkatini çeken detay, Barbara Palvin’in sosyal medya profilinde yaptığı değişiklik oldu. Evliliğin ardından profilinde eşinin soyadı “Sprouse”u kullanan ünlü modelin bu soyadını kaldırması, bazı kullanıcılar tarafından ayrılık ve ihanet iddialarının kanıtı olarak yorumlandı. Ancak çiftten bu değişikliğin söylentilerle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmedi.

ÇİFT SESSİZLİĞİNİ FOTOĞRAFLARLA BOZDU

Hakkındaki iddialara uzun süre sözlü bir yanıt vermeyen Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, söylentilere ortak hayatlarından paylaştıkları karelerle karşılık verdi. İddiaların en çok konuşulduğu günlerde Palvin, eşiyle birlikte ABD’nin Indiana eyaletindeki Indianapolis Motor Speedway’de çekilmiş samimi bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, çiftin evliliğinin sürdüğünün ve iddiaların gerçeği yansıtmadığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

İDDİALAR SPEKÜLASYONDAN İBARET KALDI

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse hakkında ortaya atılan ihanet iddiaları, bugüne kadar hiçbir somut bilgiyle desteklenmedi. Sosyal medyada doğrulanmamış bilgilerin ne kadar hızlı yayılabildiğini bir kez daha gösteren bu olay, magazin dünyasında “kanıtsız dedikodu” örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.