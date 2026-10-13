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Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan kıyafet kurallarında yapılan değişiklikler, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Peki, Azerbaycan'da okullarda başörtüsü yasaklandı mı, neden yasaklandı? Azerbaycan başörtüsü yasağı olayı nedir? Detaylar haberimizde.

AZERBAYCAN'DA OKULLARDA BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANDI MI?

Azerbaycan'da okullarda başörtüsünün yasaklanıp yasaklanmadığı sorusu, devlet okullarındaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin düzenlemenin ardından gündeme geldi. Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından 21 Eylül 2026'da yapılan değişikliklerde, okul üniformasının bütünlüğünü bozan veya genel eğitimin laikliği ilkesine aykırı olduğu değerlendirilen ek kıyafet unsurlarının kullanılmasına izin verilmemesi öngörüldü.

Ancak düzenlemede başörtüsü ifadesine doğrudan yer verilmedi. Ayrıca hangi kıyafetlerin laiklik ilkesine aykırı kabul edileceği açıkça belirtilmedi. Bu nedenle düzenlemenin doğrudan bir başörtüsü yasağı getirip getirmediği konusunda tartışmalar ortaya çıktı.

Düzenlemenin ardından Azerbaycan'ın farklı bölgelerindeki bazı okullarda başörtülü kız öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerinin engellendiği veya başörtülerini çıkarmalarının istendiği öne sürüldü. Bu iddialar, okul kıyafeti kurallarının uygulamada nasıl yorumlandığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Bununla birlikte, başörtüsünün ülke genelindeki bütün devlet okullarında açıkça yasaklandığını ortaya koyan bir hüküm, aktarılan düzenleme metninde bulunmuyor. Başörtülü öğrencilerin okula veya derslere alınmaması ya da okuldan uzaklaştırılması gibi yaptırımlar da söz konusu düzenlemede açıkça yer almıyor.

AZERBAYCAN BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI OLAYI NEDİR?

Azerbaycan başörtüsü yasağı olayı, devlet okullarında kıyafet kurallarının değiştirilmesi ve bu değişikliğin ardından başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığına ilişkin haberlerle gündeme geldi. Tartışmalar, yalnızca 21 Eylül'de yapılan düzenlemeyle sınırlı kalmadı; 2026 yılının mart ayından itibaren Bakü, Sumgayıt, Mehdiabad, Celilabad ve İmişli gibi farklı bölgelerde de benzer iddialar ortaya atıldı.

BBC Azerbaycanca'nın 30 Eylül 2026 tarihli haberinde, başörtülü öğrencilerin okula alınmaması veya başörtülerini çıkarmalarının istenmesine ilişkin iddiaların farklı bölgelerde gündeme geldiği aktarıldı. Mehdiabad'daki 3 numaralı okulda 23 başörtülü öğrencinin derslerden uzaklaştırıldığı ileri sürüldü. Bununla birlikte, söz konusu iddiaların tamamının bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı belirtildi.

Tartışmaların dikkat çektiği olaylardan biri de Sumgayıt'ta yaşandı. 28 Eylül'de kentteki 6 numaralı okulda başörtüsü takan bazı öğrencilerin okula alınmadığını gösterdiği belirtilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Haberlerde, velilerin tepkisinin ardından uygulamanın geri çekildiği ileri sürüldü.

Ancak söz konusu olaylara ilişkin Azerbaycan makamları tarafından doğrulanmış, kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle okullarda yaşandığı öne sürülen uygulamalarla ülke genelindeki kıyafet düzenlemesinin kapsamını birbirinden ayırmak gerekiyor.

2026 YILINDA BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARI NASIL GÜNDEME GELDİ?

Başörtülü öğrencilerin okula alınmadığına veya başörtülerini çıkarmalarının istendiğine ilişkin iddialar, 2026 yılının mart ayından itibaren farklı bölgelerde gündeme geldi. Eylül ayında okul kıyafetlerine ilişkin yeni düzenlemenin yapılmasıyla tartışmalar yeniden yoğunlaştı.

21 Eylül'deki düzenlemenin ardından bazı okullarda yaşandığı öne sürülen olaylar sosyal medyada da paylaşıldı. Özellikle Sumgayıt'taki okulda çekildiği belirtilen görüntüler, başörtülü öğrencilerin okula erişimi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Bununla birlikte, farklı bölgelerde ortaya atılan iddiaların tamamının bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığı bilgisi de göz önünde bulunduruluyor.

AZERBAYCAN'DA BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİNİN HUKUKİ DURUMU

Azerbaycan'daki tartışmaların temelinde, okul kıyafeti düzenlemesinin kapsamı ile bazı okullarda uygulandığı ileri sürülen kısıtlamalar arasındaki ilişki bulunuyor.

21 Eylül 2026 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesi, okul üniformasının bütünlüğünü bozan veya genel eğitimin laikliği ilkesine aykırı olduğu değerlendirilen ek kıyafet unsurlarını konu alıyor. Ancak düzenlemede başörtüsü açıkça yasaklanmıyor.

Ayrıca başörtülü öğrencilerin okula alınmaması, derslerden uzaklaştırılması veya başörtülerini çıkarmaya zorlanması gibi yaptırımlar da metinde açıkça düzenlenmiyor. Bu durum, kıyafet kurallarının nasıl uygulanacağı ve başörtüsünün hangi kapsamda değerlendirileceği konusunda hukuki tartışmalara neden oldu.

Düzenlemenin hukuki dayanağını oluşturan süreçte, 7 Temmuz 2026'da kabul edilen eğitim mevzuatı değişiklikleri ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 22 Temmuz tarihli kararnamesi yer aldı. Kararnameyle Bakanlar Kuruluna okul kıyafetlerine ilişkin kuralları yeni mevzuata uygun biçimde güncelleme görevi verildi.

Dolayısıyla aktarılan düzenleme hükümleri, başörtüsüne yönelik açık ve ülke genelinde geçerli bir yasak ifadesi içermiyor. Okullarda yaşandığı öne sürülen olayların ise ayrı ayrı ele alınması ve iddiaların doğrulanmış bilgilerden ayrılması gerekiyor.

ABGÜL SÜLEYMANOV'UN GÖZALTINA ALINMASI

Azerbaycan'da okul kıyafetleri ve başörtüsü tartışmalarının sürdüğü dönemde din adamı Abgül Süleymanov'un gözaltına alınması da gündeme geldi.

Süleymanov, 22 Eylül 2026'da gözaltına alındı. Yeni okul kıyafeti düzenlemesini ve başörtüsüne yönelik olası kısıtlamaları sosyal medya üzerinden eleştirmişti. Süleymanov'un ailesi, gözaltının bu paylaşımlarla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Süleymanov daha sonra mahkeme kararıyla 30 gün idari hapis cezasına çarptırıldı. Ancak polis ve mahkeme tarafından gözaltı ve hapis cezasının başörtüsü konusundaki paylaşımlarla bağlantılı olduğuna ilişkin açık bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Süleymanov'un gözaltına alınması ve aldığı idari hapis cezası hakkındaki bilgiler aktarılırken, ailesinin öne sürdüğü gerekçe ile yetkili makamlar tarafından açıkça doğrulanmış bilgiler arasındaki ayrımın korunması önem taşıyor.

İLHAM ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI

Azerbaycan'da başörtüsü ve okul kıyafetleri tartışmalarının sürdüğü dönemde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2 Ekim 2026'da yaptığı açıklamalar da gündeme geldi.

Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisi'nin VIII. Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın bağımsız bir politika izlediğini vurguladı. Ülkenin güçlenmesi ve daha bağımsız bir politika izlemesiyle Azerbaycan üzerindeki baskıların arttığını belirten Aliyev, dışarıdan ülkenin iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında herkesin kendi yerini bilmesi, Azerbaycan'ın işlerine karışmaması ve ülkenin yaşam tarzına müdahale etmemesi gerektiğini ifade etti. Aliyev ayrıca ülkelerin kendi halkları ve devletleriyle ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Aynı konuşmada Azerbaycan'ın ideolojik alanının ve dış politika stratejisinin yabancı unsurlardan ve yabancı nüfuzundan arındırılması gerektiğini söyledi. Ülkesinin herhangi bir devletin yardımına veya himayesine ihtiyacı olmadığını da dile getirdi.

Aliyev'in yaşam tarzına dışarıdan müdahale edilmemesi yönündeki sözleri, Türkiye'deki bazı medya kuruluşları tarafından Azerbaycan'daki okul kıyafeti düzenlemesi ve başörtüsü tartışmalarıyla ilişkilendirildi. Bazı yayınlarda açıklamalar, söz konusu kısıtlamalara yönelik eleştirilere verilmiş bir yanıt olarak yorumlandı.

Ancak Aliyev'in konuşmasında okul kıyafeti düzenlemesinin başörtüsüne ilişkin hükümlerini doğrudan açıklayan bir ifade aktarılan bilgiler arasında bulunmuyor.