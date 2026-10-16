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Aylin Nazlıaka kimdir, neden ihraç edildi? Aylin Nazlıaka kaç yaşında, nereli, eşi kim?

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Aylin Nazlıaka kimdir, neden ihraç edildi? Aylin Nazlıaka kaç yaşında, nereli, eşi kim?
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen 48 isim arasında yer alan Aylin Nazlıaka, yeniden gündeme geldi. Gelişmenin ardından Aylin Nazlıaka'nın hayatı, siyasi kariyeri ve özel yaşamına ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Aylin Nazlıaka kimdir, neden ihraç edildi? Aylin Nazlıaka kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan kararla Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu 48 isim partiden ihraç edildi. Daha önce de CHP'den ihraç edilen ve 2019 yılında partiye geri dönen Nazlıaka, milletvekilliği ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevleriyle tanınıyor. Gelişmenin ardından Aylin Nazlıaka'nın hayatı ve siyasi kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki,  Aylin Nazlıaka kimdir, neden ihraç edildi? Aylin Nazlıaka kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

Aylin Nazlıaka, Türk iş insanı ve siyasetçidir. 3 Aralık 1968'de Ankara'da doğan Nazlıaka, 2011 ve 2015 yıllarında CHP Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. Siyasi kariyerinde CHP Parti Meclisi üyeliği ve Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi.

AYLİN NAZLIAKA NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Aylin Nazlıaka, daha önce 2016 yılında CHP'den ihraç edildi. Bir CHP milletvekilinin odasındaki Atatürk fotoğrafının indirildiğini iddia etmesiyle başlayan sürecin ardından, 4 Mart 2016'da Parti Meclisine sevk edilen Nazlıaka, disiplin kurulundaki oylama sonucunda partiden çıkarıldı.

15 Eylül 2019'da alınan kararla CHP'ye geri dönen Nazlıaka, 2020-2024 yılları arasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı yaptı.

Son gelişmede ise CHP Yüksek Disiplin Kurulunun, aralarında Aylin Nazlıaka'nın da bulunduğu 48 kişiyi partiden ihraç ettiği bildirildi. Ancak yeni ihraç kararının gerekçesine ilişkin paylaşılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.

AYLİN NAZLIAKA KAÇ YAŞINDA?

3 Aralık 1968 doğumlu olan Aylin Nazlıaka, 16 Ekim 2026 itibarıyla 57 yaşındadır.

AYLİN NAZLIAKA NERELİ?

Aylin Nazlıaka, Ankara'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamlayan Nazlıaka, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Harvard Üniversitesinde Yükselen Liderler eğitim programını da tamamladı.

AYLİN NAZLIAKA EŞİ KİM?

Aylin Nazlıaka'nın eşi İzzet Nazlıaka'dır. Evli ve iki çocuk annesi olan Nazlıaka, özel sektördeki kariyerinin ardından siyaset alanında görev aldı. 24 yaşında Türkiye'nin ilk yerel insan kaynakları danışmanlığı şirketini kuran Nazlıaka, iş dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra siyasi faaliyetleriyle de tanındı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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