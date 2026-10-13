Atletico Madrid Manchester Utd. maçı hangi kanalda, Atletico Madrid Manchester Utd maçı nereden CANLI izlenir?

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Atletico Madrid ile Manchester United, Avrupa arenasında kritik puanlar için kozlarını paylaşıyor. Yıldız oyuncuların sahne alacağı mücadele, gecenin en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid Manchester United maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. İki köklü kulüp arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Manchester United karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Manchester United arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, tabii Spor yayınına Turkcell TV+'ta 75. kanaldan ulaşabilecek. Mücadele ayrıca tabii'nin dijital platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. İspanyol ekibi taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Manchester United ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.