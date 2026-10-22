Atilla Karaoğlan kimdir? Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kaç yaşında?

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da karşılaşacak ve Merkez Hakem Kurulu (MHK), 22 Ekim'de açıkladığı hakem listesinde bu maçın düdüğünü Atilla Karaoğlan'a verdi.

Aynı akşam saat 19.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçında Halil Umut Meler, Beşiktaş-Başakşehir maçında da Ümit Öztürk görev yapacak. Karaoğlan'ın ise derbiden önce Avrupa'da bir işi var: 22 Ekim akşamı UEFA Konferans Ligi'ndeki Getafe-Lugano maçını yönetiyor.

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan, FIFA kokartlı bir Türk futbol hakemi. 2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç yönetiyor ve hem saha hakemi hem VAR hakemi olarak görev alıyor.

Hakemliğe 2004'te başladı. 2007'den itibaren profesyonel liglerde düdük çaldı, Süper Lig'e ise ilk maçına çıktığı yıldan on beş yıl sonra yükseldi. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Karaoğlan, üst klasmandaki ilk yıllarında Barış Şimşek'i, özellikle VAR konusundaki tecrübesi yüzünden örnek aldığını anlatmıştı.

ATİLLA KARAOĞLAN KAÇ YAŞINDA?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986'da doğdu, 40 yaşında.

ATİLLA KARAOĞLAN NERELİ?

Atilla Karaoğlan Sakaryalı. Sakarya'da doğdu, Sakarya bölge hakemi olarak yetişti ve bugün de kentin Akyazı ilçesinde oturuyor.

ATİLLA KARAOĞLAN'IN ASIL MESLEĞİ NE?

Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenlik. Sekiz yıl okullarda beden eğitimi dersine girdikten sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi'nde eğitmen olarak çalışmaya başladı. Futbol antrenörlüğü eğitimi de var.

ATİLLA KARAOĞLAN HANGİ DERBİLERİ YÖNETTİ?

Atilla Karaoğlan ilk derbisine 14 Mart 2022'de çıktı ve Nef Stadı'ndaki Galatasaray-Beşiktaş maçını Galatasaray 2-1 kazandı. Bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de, Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray maçında da düdük ondaydı.

İki takımı 21 Eylül 2024'te bir kez daha yönetti. Süper Lig'in 6. haftasındaki o Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Galatasaray'ın deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle bitti.

ATİLLA KARAOĞLAN AVRUPA'DA HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Atilla Karaoğlan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde görev alıyor. Haziran 2024'te Bükreş'te oynanan Romanya-Bulgaristan hazırlık maçı da onun yönettiği maçlar arasında.

Şubat 2026'da TFF Riva Tesisleri'ndeki törende FIFA kokartını dördüncü kez aldı. O gün, Halil Umut Meler gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmeyi hayal ettiğini söyledi.

ATİLLA KARAOĞLAN EVLİ Mİ?

Atilla Karaoğlan evli. 2010'da Miray Hanım'la evlendi, çiftin üç kızı var.