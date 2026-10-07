Aşk ve Taht 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Aşk ve Taht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aşk ve Taht 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, dizinin ilk bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri şimdiden merak eden izleyiciler, Aşk ve Taht 6. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor.
Aşk Ve Taht 6. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Alaeddin ve Destina arasında yaşanacak gelişmeler merak edilirken, dizinin yeni bölümünden ilk görüntülerin gelip gelmediği de araştırılan konular arasında bulunuyor. atv'nin güncel sayfasında şu an Aşk ve Taht için 6. bölüm fragmanı yer alıyor.
AŞK VE TAHT 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Aşk ve Taht 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde Alaeddin'i bekleyen gelişmeleri ve Destina ile arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceğini merak ederken, 6. bölümden yayınlanacak ilk tanıtım görüntülerini bekliyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Andreas'ın kurduğu ölüm çemberinden kurtulan Alaeddin, kaçırılan Destina'nın peşine düşer. Bu sırada Konya'da ise Celaleddin ile Ümmühan arasındaki gerilim sarayı kanlı bir çatışmanın eşiğine getirirken bu felakete mani olmak için hiç beklenmedik bir isim ortaya atılır. Alaeddin'in odasında Destina'nın resmini bulan Melike'nin artık sabrı da öfkesi de taşmıştır. Adamlarını toplayıp Alaeddin'le Destina'nın izini sürer. Destina'yı kurtaran Alaeddin, onu yıllar önce karşılaştıkları yere götürür. Destina, onun hayatını kurtaran kız olduğunu itiraf ederken ikilinin yakınlaşmasına Melike tanık olur. Melike nasıl bir tepki verecek? Alaeddin'in tahtı, Destina'nın saraydaki geleceği tehlikeye mi girecek?
AŞK VE TAHT KONUSU NEDİR?
Aşk ve Taht, annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaeddin'in sekiz yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşmasıyla başlayan hikâyeyi anlatıyor. Selçuklu tahtına çıkan Alaeddin'i bu kez saraydaki entrikalar, taht mücadeleleri ve geçmişten gelen hesaplaşmalar bekliyor.
Alaeddin'in hayatındaki en büyük sürprizlerden biri ise yıllar önce karşılaştığı Destina ile yeniden yollarının kesişmesi oluyor. Ancak Destina'nın Alaeddin'e duyduğu aşk, iki taraf arasındaki düşmanlık nedeniyle büyük bir sınava dönüşüyor. Tahtın çevresinde kurulan gizli ittifaklar ve saray içerisindeki mücadeleler ise Alaeddin'in önündeki zorlu yolculuğu daha da karmaşık hale getiriyor.
AŞK VE TAHT OYUNCU KADROSU
Akın Akınözü – Sultan Alaeddin Keykubat
Merjem Šiljak – Destina
Simay Barlas – Melike Hüma
Ayça Bingöl – Ümmühan Hatun
Cem Bender – Ayaba
Halil İbrahim Ceyhan – Andreas
Ferit Kaya – Celaleddin
Ceren Benderlioğlu – Nurcihan
Emrah Altıntoprak – Kutluboğa
Murat Serezli – Kir Vard
AŞK VE TAHT NEREDEN İZLENİR?
Aşk ve Taht, atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler, Aşk ve Taht'ın yayın bilgilerini ve yeni bölüm tanıtımlarını atv üzerinden takip edebilir.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Destina'nın Melike'yi hain olarak Alaeddin'in karşısına çıkarması, saraydaki dengeleri altüst eder. Beklenmedik suçlama Melike'nin Destina'ya duyduğu kini artırırken, ikili arasındaki mücadele artık açıkça yaşanmaya başlar. Alaeddin, Melike'nin gizli geçitte olduğunu nasıl öğrendiğini sorunca Destina, Celaleddin'in adını verir. Celaleddin'in hapsedilmesi Ümmühan'ı sevindirirken Nurcihan ve Ayaba'yı harekete geçirir. Celaleddin'in hapsedilmesiyle sırların açığa çıkma ihtimali büyürken Destina, kendisini korumak için tehlikeli bir hamle yapar. Ancak planını uygulamak isterken gizli buluşması fark edilir. Gizli buluşmayı fark eden ve Destina'yı yakalayan kimdir? Destina yolun sonuna mı gelmiştir? Destina'nın gerçek kimliğine giderek yaklaşan Alaeddin, onun prenses olup olmadığını öğrenmek için bir yolculuğa çıkar. Sırları çözmesini beklediği bu yolculukta karşılaşacakları beklenmedik olaylar, her şeyi değiştirebilir. Alaaddin bu yolculuktan nasıl, neyle dönecektir? Bu yolculuk Destina'nın sırrını ortaya çıkaracak mıdır? stina'nın kimliğini ortaya çıkarmaya giderek yaklaşır. Kaçması için beklemediği birinden teklif alan Destina'nın önünde iki seçenek vardır: Saraydan kaçmak ya da savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açıklamak… Destina bu yardım elini tutacak mıdır? Yoksa yaklaşan savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açığa çıkarmayı mı göze alacaktır? Destina hangi yolu seçecek?
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