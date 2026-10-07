Aşk ve Taht 5. Bölüm full HD CANLI izle! Aşk ve Taht tek parça full HD nereden izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aşk ve Taht CANLI izleme linki ve tek parça full HD izleme seçenekleri, diziyi takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aşk ve Taht canlı izle seçeneğini araştıran izleyiciler, dizinin nereden izlenebileceğini öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor.
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AŞK VE TAHT NEREDEN İZLENİR?
Aşk ve Taht, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas ve Ayça Bingöl gibi başarılı isimleri bir araya getiren Aşk ve Taht'ın nereden izlenebileceği araştırılıyor.
AŞK VE TAHT ATV'DE EKRANA GELİYOR
Aşk ve Taht izleyicilerle atv ekranlarında buluşuyor. Selçuklu döneminde geçen hikâyesiyle dikkat çeken dizide Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğu, Destina ile yaşadığı aşk ve saray içerisindeki taht mücadeleleri konu ediliyor.
AŞK VE TAHT OYUNCULARI KİMLER?
Aşk ve Taht oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Emrah Altıntoprak ve Murat Serezli yer alıyor. Dizide Akın Akınözü Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat verirken, Merjem Šiljak ise Destina karakterini canlandırıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Andreas'ın kurduğu ölüm çemberinden kurtulan Alaeddin, kaçırılan Destina'nın peşine düşer. Bu sırada Konya'da ise Celaleddin ile Ümmühan arasındaki gerilim sarayı kanlı bir çatışmanın eşiğine getirirken bu felakete mani olmak için hiç beklenmedik bir isim ortaya atılır. Alaeddin'in odasında Destina'nın resmini bulan Melike'nin artık sabrı da öfkesi de taşmıştır. Adamlarını toplayıp Alaeddin'le Destina'nın izini sürer. Destina'yı kurtaran Alaeddin, onu yıllar önce karşılaştıkları yere götürür. Destina, onun hayatını kurtaran kız olduğunu itiraf ederken ikilinin yakınlaşmasına Melike tanık olur. Melike nasıl bir tepki verecek? Alaeddin'in tahtı, Destina'nın saraydaki geleceği tehlikeye mi girecek?
. Sırları çözmesini beklediği bu yolculukta karşılaşacakları beklenmedik olaylar, her şeyi değiştirebilir. Alaaddin bu yolculuktan nasıl, neyle dönecektir? Bu yolculuk Destina'nın sırrını ortaya çıkaracak mıdır?
AŞK VE TAHT KONUSU NEDİR?
Aşk ve Taht, annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaeddin'in sekiz yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşmasıyla başlayan hikâyeyi anlatıyor. Selçuklu tahtına çıkan Alaeddin'i bu kez saraydaki entrikalar, taht mücadeleleri ve geçmişten gelen hesaplaşmalar bekliyor.
Alaeddin'in hayatındaki en büyük sürprizlerden biri ise yıllar önce karşılaştığı Destina ile yeniden yollarının kesişmesi oluyor. Ancak Destina'nın Alaeddin'e duyduğu aşk, iki taraf arasındaki düşmanlık nedeniyle büyük bir sınava dönüşüyor. Tahtın çevresinde kurulan gizli ittifaklar ve saray içerisindeki mücadeleler ise Alaeddin'in önündeki zorlu yolculuğu daha da karmaşık hale getiriyor.
AŞK VE TAHT OYUNCU KADROSU
Akın Akınözü – Sultan Alaeddin Keykubat
Merjem Šiljak – Destina
Simay Barlas – Melike Hüma
Ayça Bingöl – Ümmühan Hatun
Cem Bender – Ayaba
Halil İbrahim Ceyhan – Andreas
Ferit Kaya – Celaleddin
Ceren Benderlioğlu – Nurcihan
Emrah Altıntoprak – Kutluboğa
Murat Serezli – Kir Vard
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Destina'nın gizlice okumaya çalıştığı mektup, Alaeddin'in eline geçer. Ancak mektuptan beklenen sır değil, bir aşk itirafı çıkar. Gerçeği öğrenmek isteyen Alaeddin, Destina ile Melike'yi yüzleştirir. Bu sırada Destina, yaralı olarak darüşşifaya kaldırılan kardeşi Arakel'le karşı karşıya gelir.
Arakel'in peşine Celaleddin ve Andreas da düşerken darüşşifada yaşananlar bütün dengeleri değiştirir. Alaeddin ordusuyla Kalonoros'a doğru harekete geçer. Onun vereceği savaş kararı, gerçek kimliğini saklayan Destina'yı babası ile Alaeddin arasında bırakır. Alaaddin'in Kalonoros'tan vereceği savaş kararı Destina'yı nasıl bir seçimle karşı karşıya bırakacaktır?
Tüm Oğuz boylarını sancak altına toplamaya karar veren Sultan Alaeddin, ordusuna önderlik edecek ismi belirliyor. Aklındaki yiğidi soran devlet erkanına Sultan Alaeddin'in verdiği yanıt, yeni bölümde kurulacak büyük ittifakın ve başlayacak destanın müjdesini veriyor. Kılıçların çekildiği, kaderlerin yeniden yazıldığı büyük mücadelede artık gözler Kayı Beyi Ertuğrul Bey'de.
Alaeddin, Kalonoros'taki haini ve Destina'nın kimliğini ortaya çıkarmaya giderek yaklaşır. Kaçması için beklemediği birinden teklif alan Destina'nın önünde iki seçenek vardır: Saraydan kaçmak ya da savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açıklamak… Destina bu yardım elini tutacak mıdır? Yoksa yaklaşan savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açığa çıkarmayı mı göze alacaktır? Destina hangi yolu seçecek?
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