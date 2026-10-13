Arsenal Lille maçı hangi kanalda, Arsenal Lille maçı nereden CANLI izlenir?

Arsenal ile Lille, Avrupa arenasında kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. Galatasaray’ın bir sonraki rakibi Lille’in Londra’da sınava çıkacağı mücadele, Türk futbolseverlerin de yakından takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Arsenal Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal Lille maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

ARSENAL LİLLE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında İngiliz devi Arsenal, Fransız temsilcisi Lille'i konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

ARSENAL LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal-Lille karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

ARSENAL LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Lille arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL LİLLE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 1 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

ARSENAL LİLLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Lille ise zorlu İngiltere deplasmanından puan çıkarmanın peşinde.

LİLLE, GALATASARAY'IN SIRADAKİ RAKİBİ

Arsenal karşılaşması, Türk futbolseverler açısından da ayrı bir önem taşıyor. Lille, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu nedenle Fransız ekibinin Arsenal karşısındaki performansı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek.