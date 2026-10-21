ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatil) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşırken öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihlerde kapanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının eğitim takviminde yer alan kasım ara tatilinin başlangıç ve bitiş günleri merak edilirken, tatilin hafta sonlarıyla birlikte kaç gün süreceği de gündeme geliyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi gün açılacak? Öğrenciler ara tatilde kaç gün dinlenecek?
Kasım ara tatili için hazırlıklar sürerken gözler 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. İlk ara tatilin yanı sıra yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kasım ayında derslere verilecek aranın hangi gün başlayacağı, ne zaman sona ereceği ve tatil sonrası eğitim öğretimin ne zaman devam edeceği merak ediliyor. İşte 2026-2027 MEB ara tatil takvimi ve öğrencilerin bilmesi gereken tarihler…
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam dokuz gün tatil yapacak. Tatilin ardından okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ
Kasım ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihlerini de araştırıyor. Birinci dönemin bitiş tarihi, ikinci dönemin başlangıcı ve eğitim öğretim yılının sona ereceği gün, tatil planlarını yapmak isteyen öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde öne çıkan tarihler şöyle:
- Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
- Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
- Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma
- Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
- İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
- İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
- Eğitim öğretim yılı bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma