ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatil) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?

Kasım ara tatili için hazırlıklar sürerken gözler 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. İlk ara tatilin yanı sıra yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kasım ayında derslere verilecek aranın hangi gün başlayacağı, ne zaman sona ereceği ve tatil sonrası eğitim öğretimin ne zaman devam edeceği merak ediliyor. İşte 2026-2027 MEB ara tatil takvimi ve öğrencilerin bilmesi gereken tarihler…

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam dokuz gün tatil yapacak. Tatilin ardından okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

Kasım ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihlerini de araştırıyor. Birinci dönemin bitiş tarihi, ikinci dönemin başlangıcı ve eğitim öğretim yılının sona ereceği gün, tatil planlarını yapmak isteyen öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde öne çıkan tarihler şöyle: