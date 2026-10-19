ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatil) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?

Okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri öğrencilerin ve velilerin gündeminde öne çıkıyor. İlk dönemin kasım ayında verilecek tatil molası için geri sayım sürerken, tatilin başlangıç ve bitiş günleri ile derslerin yeniden başlayacağı tarih merak ediliyor. Öğrenciler, “Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?” ve “2026-2027 ikinci ara tatil hangi tarihte?” sorularına yanıt arıyor. MEB takviminde birinci ve ikinci ara tatil için hangi tarihler yer alıyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam dokuz gün tatil yapacak. Tatilin ardından dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim yılı takviminde birinci dönem, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatiline ilişkin tarihler öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler ocak ayında yarıyıl tatiline çıkacak, mart ayında ise ikinci ara tatil dönemine girecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimindeki önemli tarihler şöyle:

- Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

- Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

- Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma

- Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

- İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

- İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

- Eğitim öğretim yılı bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma