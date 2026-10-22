Anadolu Efes Beşiktaş maçı hangi kanalda, Anadolu Efes vs Beşiktaş nereden CANLI izlenir?

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Anadolu Efes – Beşiktaş maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Anadolu Efes – Beşiktaş maçının saati, salonu ve yayın bilgileri.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Beşiktaş arasındaki Euroleague mücadelesi, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekrana gelecek. Azerbaycan’daki basketbolseverler ise karşılaşmayı Idman TV kanalından takip edebilecek.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, maç şifresiz yayınlanmayacak. Euroleague’in Türkiye’deki yayıncısı S Sport ücretli bir spor kanalı olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport’u Turkcell TV+ üzerinde 77 numaralı kanaldan takip edebilecek. S Sport, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise maçı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Kanal numaraları değişebileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Anadolu Efes ile Beşiktaş, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Euroleague normal sezon programında yer alıyor.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Ataköy’de bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Türkiye’nin en büyük kapalı spor salonlarından biri olan Sinan Erdem, Anadolu Efes’in iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

EUROLEAGUE’DE TÜRK DERBİSİ

Euroleague’de iki Türk takımının karşılaşması, her zaman olduğu gibi bu kez de büyük ilgiyle takip edilecek. 2021 ve 2022’de üst üste Euroleague şampiyonluğu yaşayan Anadolu Efes, sahasında üstünlüğünü korumayı hedeflerken, Beşiktaş ise deplasmanda sürpriz bir galibiyet peşinde olacak.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport üzerinden izlenmesi öneriliyor.