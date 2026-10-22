Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Anadolu Efes Beşiktaş maçı hangi kanalda, Anadolu Efes vs Beşiktaş nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Efes Beşiktaş maçı hangi kanalda, Anadolu Efes vs Beşiktaş nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Euroleague’de Türk basketbolseverleri heyecanlandıracak bir derbi oynanıyor. Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. İki İstanbul ekibinin Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonunda karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde “Anadolu Efes Beşiktaş maçı hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Anadolu Efes – Beşiktaş maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Anadolu Efes – Beşiktaş maçının saati, salonu ve yayın bilgileri.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Beşiktaş arasındaki Euroleague mücadelesi, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekrana gelecek. Azerbaycan’daki basketbolseverler ise karşılaşmayı Idman TV kanalından takip edebilecek.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, maç şifresiz yayınlanmayacak. Euroleague’in Türkiye’deki yayıncısı S Sport ücretli bir spor kanalı olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport’u Turkcell TV+ üzerinde 77 numaralı kanaldan takip edebilecek. S Sport, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise maçı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Kanal numaraları değişebileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Anadolu Efes ile Beşiktaş, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Euroleague normal sezon programında yer alıyor.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Ataköy’de bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Türkiye’nin en büyük kapalı spor salonlarından biri olan Sinan Erdem, Anadolu Efes’in iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

EUROLEAGUE’DE TÜRK DERBİSİ

Euroleague’de iki Türk takımının karşılaşması, her zaman olduğu gibi bu kez de büyük ilgiyle takip edilecek. 2021 ve 2022’de üst üste Euroleague şampiyonluğu yaşayan Anadolu Efes, sahasında üstünlüğünü korumayı hedeflerken, Beşiktaş ise deplasmanda sürpriz bir galibiyet peşinde olacak.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport üzerinden izlenmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi

Arda'nın Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat

Alışveriş yapacaklar dikkat! Taksit sınırları sil baştan değişti
MSB'den AB ve Yunanistan'a Libya tepkisi! Doğu Akdeniz'de geri adım yok

MSB'den AB ve Yunanistan'a "Libya" tepkisi! Geri adım yok
Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam

Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
Polatlı'da pancar hasadında feci ölüm! 3 çocuk annesi Türkan Keskin makineye sıkıştı

Eşiyle tarlada çalışıyordu! 3 çocuk annesi makineye kurban gitti
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti

Başlarına para ödülü koydular, sonra bin pişman oldular

Babasının mal paylaşımına tepki gösterdi: Çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver

Mal paylaşımında ortalık karıştı! Kızının talebi şaşkına çevirdi