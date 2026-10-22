Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın düşmeye devam edecek mi?

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22 Ekim 2026 Perşembe günü altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son günlerdeki tepki alımlarına rağmen yükselişini sürdüremeyen ons altın, yaklaşık bir haftalık aranın ardından yeniden 4.100 dolar seviyesinin altına geriledi. Peki, Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte küresel piyasalardaki belirsizlikler, Orta Doğu'da tırmanan gerilim, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde uygulayacağı faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Son günlerde tepki alımlarıyla yükseliş denemeleri gerçekleştiren ons altının kritik direnç noktalarını aşamaması, aşağı yönlü hareketin yeniden gündeme gelmesine eşlik etti.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Küresel gelişmeler, altın ve döviz piyasalarında yaşanan fiyat hareketlerinin yakından takip edilmesine neden oluyor. Özellikle uluslararası piyasalardaki belirsizlikler, değerli metallerin seyrinde etkili olan başlıklar arasında bulunuyor. 22 Ekim Perşembe günü altın fiyatlarında devam eden gerileme de küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle izleniyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM VE PETROL FİYATLARI GÜNDEMDE

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırıyor. Söz konusu gelişmeler, altın fiyatlarının yönünü etkileyen başlıklar arasında yer alıyor. Altın piyasasında son günlerde görülen tepki alımlarına karşın yükselişin kalıcı hale gelememesi ve ons altının yeniden 4.100 doların altına gerilemesi, piyasalardaki hareketliliği öne çıkarıyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASINA İLİŞKİN BEKLENTİLER İZLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarına ilişkin beklentiler de altın fiyatları üzerindeki baskıyı güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Fed'in para politikasına yönelik beklentiler, küresel piyasalarda yakından takip edilirken altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket de yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının düşüşünü sürdürüp sürdürmeyeceği, yatırımcıların yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. 22 Ekim 2026 Perşembe günü ons altının yeniden 4.100 dolar seviyesinin altına gerilemesi ve gram altının güne 6.532 TL'den başlaması, piyasadaki son hareketliliği ortaya koyuyor.

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyrinde küresel piyasalardaki gelişmeler, Orta Doğu'daki gerilim, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler yakından izleniyor. Son günlerdeki tepki alımlarına rağmen yükselişini sürdüremeyen ons altının kritik direnç noktalarını aşamaması da mevcut fiyat hareketlerinin dikkat çeken unsurları arasında bulunuyor.

Bununla birlikte, paylaşılan bilgiler altın fiyatlarında düşüşün ne kadar süreceğini veya yeni bir yükselişin ne zaman başlayacağını kesin olarak ortaya koymuyor. Bu nedenle piyasalardaki gelişmeler ve altın fiyatlarındaki güncel değişimler yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.