Altın neden düştü? SON DAKİKA! 23 Ekim altın düşmeye devam edecek mi?

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Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Ons altındaki gerilemeyle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları da yakından takip edilirken, düşüşün nedenleri ve fiyatların seyrinin nasıl şekilleneceği araştırılıyor. Peki, altın neden düştü? 23 Ekim altın düşmeye devam edecek mi? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatları üzerinde etkili olan gelişmelerin başında petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler geliyor. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon endişelerini güçlendirmesi, faizlerin uzun süre yüksek tutulabileceği beklentisini destekliyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelebiliyor. ABD tahvil faizleri ve doların seyri de değerli metalin fiyatı üzerinde etkili oluyor.

23 EKİM ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altının bundan sonraki seyrinde Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD tahvil faizleri, doların yönü ve enerji fiyatları belirleyici olacak. Enflasyon endişelerinin güçlenmesi ve faizlerin yüksek kalacağı beklentisinin sürmesi, altın üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.

Buna karşılık faiz beklentilerinde gevşeme ve doların değer kaybetmesi, altın fiyatlarını destekleyebilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

23 EKİM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

23 Ekim itibarıyla verilen fiyatlarda çeyrek altının bir değeri 10.255,83 TL, diğer değeri ise 10.482,69 TL olarak yer alıyor.

23 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

23 Ekim itibarıyla verilen fiyatlarda gram altının bir değeri 6.410,54 TL, diğer değeri ise 6.411,42 TL olarak görülüyor.

Gram altının TL cinsinden değeri, uluslararası piyasalardaki ons fiyatının yanında dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkileniyor. Bu nedenle gram altın fiyatlarını değerlendirirken küresel altın fiyatlarıyla birlikte döviz kurunun seyri de izleniyor.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

22 Ekim 2026 tarihli piyasa analizinde ons altının yaklaşık yüzde 1,4 düşüşle 4.060 dolara gerilediği ve son iki ayın en düşük seviyesini gördüğü belirtildi. Bu hareket, altın piyasasındaki satış baskısının yeniden öne çıktığını gösterdi.

Verilen güncel fiyat ekranında ons altının bir değeri 4.074,53 dolar, diğer değeri ise 4.010,65 dolar olarak yer alıyor.

Uluslararası piyasalarda ons altının gerilemesi, gram altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor. Ancak dolar/TL kurundaki hareketler bu etkinin boyutunu değiştirebiliyor.

DİĞER ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını: 41.025,20 TL / 41.792,22 TL

Tam altın: 43.206,00 TL / 43.719,00 TL

Ziynet altını: 42.150,01 TL / 42.946,03 TL

NOT: Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.