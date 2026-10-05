Altı Üstü İstanbul yok mu, Altı Üstü İstanbul neden yok, Altı Üstü İstanbul yeni bölüm milli maçtan sonra yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul bitti mi

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Altı Üstü İstanbul hayranlarının yeni bölüm bekleyişi uzuyor. Milli maç takviminin üst üste ikinci kez dizinin yayın gününe denk gelmesi, izleyicilerin aklına "Altı Üstü İstanbul final mi yaptı, yeni bölüm maçtan sonra ekrana gelecek mi, 16. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularını getirdi. ATV'nin bu akşamki yayın akışı ve Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul, 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Dizinin hayranları, haftanın ilk gününde ATV'nin yayın akışını kontrol ettiğinde yeni bölüm yerine milli maç yayınıyla karşılaştı. A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynayacağı karşılaşma, kanalın prime time kuşağının tamamını kapsıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEDEN YOK?

Dizinin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmemesinin tek nedeni milli maç yayını. İtalya-Türkiye mücadelesinin ATV'den canlı yayınlanacak olması nedeniyle kanal, yayın akışında düzenlemeye gitti. Dizinin standart bir bölümünün süresi düşünüldüğünde, maç öncesindeki zaman diliminde yeni bölümün tamamının yayınlanması mümkün olmadığından 16. bölüm bir sonraki haftaya ertelendi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL FİNAL Mİ YAPTI?

Yeni bölümün üst üste ikinci hafta yayınlanmaması, izleyiciler arasında "Altı Üstü İstanbul bitti mi, final mi yaptı?" sorularını gündeme getirdi. Ancak dizi final yapmadı ve yayından kaldırılmasına yönelik herhangi bir karar da bulunmuyor. İki haftalık aranın nedeni, milli maç takviminin üst üste iki kez dizinin yayın günü olan pazartesiye denk gelmesi. ATV'nin resmi internet sitesinde 16. bölüm tanıtımının yer alması da dizinin yoluna devam edeceğini gösteriyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul'un merakla beklenen 16. bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor. Yayın akışında yeni bir değişiklik yapılmaması halinde dizi, gelecek haftadan itibaren pazartesi akşamlarındaki olağan yayın düzenine geri dönecek.

YENİ BÖLÜM MİLLİ MAÇTAN SONRA YAYINLANACAK MI?

İzleyicilerin merak ettiği bir diğer konu da yeni bölümün milli maçın ardından ekrana gelip gelmeyeceği oldu. ATV'nin yayın akışına göre Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü bu akşam maç sonrasında da yayınlanmayacak. Bu akşam saat 20.00'de dizinin özel bölümü ekrana gelecek, ancak bu yayın 16. bölüm değil, dizinin öne çıkan sahnelerinden oluşan özel bir içerik olacak.

5 EKİM 2026 ATV YAYIN AKIŞI

ATV'nin bu akşamki yayın akışı şöyle:

19.00 – ATV Ana Haber

20.00 – Altı Üstü İstanbul (Özel Bölüm)

20.45 – Maça Doğru

21.45 – İtalya-Türkiye (Canlı Yayın)