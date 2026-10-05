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Altı Üstü İstanbul neden yok? Altı Üstü İstanbul final mi yaptı, bitti mi? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman, yayın günü ve kanal değişti mi?

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Altı Üstü İstanbul neden yok? Altı Üstü İstanbul final mi yaptı, bitti mi? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman, yayın günü ve kanal değişti mi?
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Altı Üstü İstanbul'u takip eden izleyiciler, dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin detayları merak ediyor. Pazartesi akşamı ekran başına geçmeye hazırlanan izleyiciler, "Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Altı Üstü İstanbul neden yok? Altı Üstü İstanbul final mi yaptı, bitti mi? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman, yayın günü ve kanal değişti mi? 5 Ekim Pazartesi ATV yayın akışına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Pazartesi akşamlarının sevilen yapımlarından Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle ilgili gelişmelerle izleyicilerin gündeminde. Dizinin takipçileri, ekranlarda yer alıp almayacağını ve yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki,  Altı Üstü İstanbul neden yok? Altı Üstü İstanbul final mi yaptı, bitti mi? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman, yayın günü ve kanal değişti mi? Detaylar...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEDEN YOK?

Altı Üstü İstanbul, 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ATV ekranlarında yer almayacak. Dizinin yayınlanması beklenen saatlerde ATV yayın akışında İtalya-Türkiye milli maçı bulunuyor.

İtalya-Türkiye karşılaşması saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle izleyiciler, pazartesi akşamı ekran başına geçtiklerinde Altı Üstü İstanbul yerine milli maçı takip edecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BİTTİ Mİ?

Altı Üstü İstanbul dizisinin 5 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni bölümünün yayınlanmaması, dizinin izleyicilerinde "Altı Üstü İstanbul bitti mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Ancak verilen bilgilere göre dizinin yeni bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. 5 Ekim akşamında dizinin yerine ATV yayın akışında İtalya-Türkiye milli maçı bulunuyor.

Bu nedenle 5 Ekim'de yeni bölümün ekrana gelmemesi, dizinin yayın akışındaki değişiklikle ilgili olarak gündeme geliyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul yeni bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YAYIN GÜNÜ VE KANAL DEĞİŞTİ Mİ?

Altı Üstü İstanbul için 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamındaki yayın değişikliğinin nedeni ATV yayın akışında yer alan İtalya-Türkiye milli maçı.

Dizinin yeni bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Verilen bilgilere göre bu nedenle Altı Üstü İstanbul'un yayın günü veya kanalının değiştiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. 5 Ekim akşamında dizinin yerine milli maç ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

5 EKİM PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

5 Ekim 2026 Pazartesi günü Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. ATV'nin yayın akışında bu akşam İtalya-Türkiye milli maçı bulunuyor. Karşılaşma saat 21.45'te canlı yayınlanacak.

Dizinin yeni bölümünün ise 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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