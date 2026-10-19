Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
“Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu, dizinin yeni bölümünü merak eden izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İlk bölümüyle dikkat çeken yapımın devamında neler yaşanacağı merak konusu olurken, 18. bölüm fragmanına dair gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Altı Üstü İstanbul hayranları, yeni bölüme dair ipuçlarını öğrenmek için resmi yayın platformlarını yakından takip ediyor.
Dijital platformlarda yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 18. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. “Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin hikâyedeki yönü büyük ilgi görüyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüğü görüntüler Bayram ve Galip'i dehşete düşürken ikili yine de umutla çocuklarını arar. Ancak o umutları ikilinin mezarını bulunca son bulur...
Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir. Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır. Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar.
Soner'i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek'in başka bir planı vardır. Naz da öğrenir planı ancak Melek'i durdurmak imkansızdır. O da intikam peşindedir... Hikmet'in peşine düşen Hasan'ın öfkesi herkesin hayatını değiştirecek yeni bir tehlikeye sürükler.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
NTC Medya imzası taşıyan Altı Üstü İstanbul, modern şehir yaşamının sert gerçekleri ile kenar mahallelerdeki umut dolu mücadeleyi bir araya getiriyor. İstanbul’un kurgusal Ziyankâr Mahallesi’nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, büyük bir futbol finaliyle birlikte tamamen değişmek üzeredir. Yoksulluktan kurtulma hayali kuran gençlerin, şehirdeki zengin ve ayrıcalıklı yaşamlarla kesişen hikâyesi, güç, aşk ve ihanet temaları etrafında şekilleniyor.
ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE İZLENİR?
Diziyi izlemek isteyenler, Altı Üstü İstanbul yapımını ATV ekranlarından takip edebilir. Yayınlanan bölümleriyle dikkat çeken dizi, hem dram hem de gençlik temalarını bir arada sunarak geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.
ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizide yer alan Ziyankâr Mahallesi gerçekte bulunmayan, özel olarak kurgulanmış bir semttir. Altı Üstü İstanbul çekimleri ise İstanbul’un farklı ve karakteristik semtlerinde gerçekleştiriliyor. Balat, Fener, Beyoğlu, Sarıyer ve Üsküdar gibi bölgeler, dizinin hem kenar mahalle hem de lüks yaşam sahnelerine ev sahipliği yapıyor.
ALT ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSU
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide usta isimler ve genç yetenekler bir arada yer alıyor. Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosu, hikâyeye derinlik katan karakterleriyle öne çıkıyor:
• Feyyaz Duman – Tarık Dirlik
• Nehir Erdoğan – Zehra Cankaya
• İlker Aksum – Bayram Cankaya
• Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya
• Elçin Zehra İrem – Naz Başer
• Kaan Çakır – Galip Sultan
• Yüsra Geyik – Nihal Cankaya
• Öykü Gürman – Fahriye Toprak
• Berk Ali Çatal – Uzay Sultan
• Cem Söküt – Şeker İbo / İbrahim Koç
• Sacide Taşaner – Pamuk Cankaya
• Sena Mia Kalıp – Melek Toprak
• Doğancan Sarıkaya – Hasan Koru
• Kaan Akkaya – Sado / Sadullah Yalçın
• Efe Can Taşdelen – Mert Aksoy
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Altı Üstü İstanbul 18. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüğü görüntüler Bayram ve Galip'i dehşete düşürken ikili yine de umutla çocuklarını arar. Ancak o umutları ikilinin mezarını bulunca son bulur...
Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir. Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır. Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar.
Soner'i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek'in başka bir planı vardır. Naz da öğrenir planı ancak Melek'i durdurmak imkansızdır. O da intikam peşindedir... Hikmet'in peşine düşen Hasan'ın öfkesi herkesin hayatını değiştirecek yeni bir tehlikeye sürükler.
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