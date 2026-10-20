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Altı Üstü İstanbul 17. bölüm izle: Altı Üstü İstanbul 17. bölüm full, Hd nereden izlenir? Son bölümde neler oldu?

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Altı Üstü İstanbul 17. bölüm izle: Altı Üstü İstanbul 17. bölüm full, Hd nereden izlenir? Son bölümde neler oldu?
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ATV ekranlarının dikkat çeken dizisi Altı Üstü İstanbul, 17. bölümüyle izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Emir'in hayatta olduğunun ortaya çıkmasıyla mahallede yaşanan sevinç, yeni sırlar ve hesaplaşmalarla farklı bir boyuta taşınıyor. Dizinin son bölümünü kaçıran izleyiciler, Altı Üstü İstanbul 17. bölüm full HD tek parça izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Altı Üstü İstanbul 17. bölüm nereden izlenir, son bölümde hangi gelişmeler yaşandı?

Altı Üstü İstanbul dizisinin 17. bölümünde Emir'in geri dönüşüyle mahallede sevinç yaşanırken geçmişten gelen hesaplaşmalar yeniden alevleniyor. Dizinin 17. bölümünü yeniden izlemek isteyenler, ATV'nin resmî internet sitesi ve Altı Üstü İstanbul bölüm sayfası üzerinden yayın seçeneklerine ulaşabiliyor. Uzay'ın vereceği karar herkesi nasıl etkileyecek? Hasan ve Emir, yaşanacak yeni tehlikelerin önüne geçebilecek mi? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 17. BÖLÜM İZLE

Altı Üstü İstanbul'un 17. bölümünü izlemek için TIKLAYIN.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüğü görüntüler Bayram ve Galip'i dehşete düşürken ikili yine de umutla çocuklarını arar. Ancak o umutları ikilinin mezarını bulunca son bulur...

Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir. Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır. Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar.

Soner'i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek'in başka bir planı vardır. Naz da öğrenir planı ancak Melek'i durdurmak imkansızdır. O da intikam peşindedir... Hikmet'in peşine düşen Hasan'ın öfkesi herkesin hayatını değiştirecek yeni bir tehlikeye sürükler.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Altı Üstü İstanbul, normal yayın düzeninde her pazartesi akşamı saat 20.00’de ATV’de yayınlanıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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