Altı Üstü İstanbul 16. bölüm neden yok?

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Altı Üstü İstanbul hayranlarının 16. bölüm için bekleyişi uzuyor. Yayınlanan fragmanda yer alan dikkat çekici sahnelerin ardından yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, dizinin bu hafta ekranda olmamasının nedenini araştırıyor. "Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ne zaman yayınlanacak, dizi final mi yaptı?" sorularının yanıtı ve yayın akışına ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NEDEN YOK?

ATV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Altı Üstü İstanbul'un izleyicileri, bu hafta da yeni bölümle buluşamadı. 21 Eylül'de ekrana gelen 15. bölümün ardından merakla beklenen 16. bölüm, yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle bir kez daha ertelendi. Dizinin bu akşam ekranda olmaması, hayranları "Altı Üstü İstanbul neden yayınlanmadı?" sorusunun yanıtını aramaya yöneltti.

MİLLİ MAÇ NEDENİYLE ERTELENDİ

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümünün ekrana gelmemesinin nedeni, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı karşılaşma oldu. Milli maçın ATV'den canlı yayınlanması nedeniyle kanal, pazartesi akşamı yayın akışında değişikliğe gitti. Bu düzenleme kapsamında dizinin yeni bölümü bir sonraki haftaya ertelendi.

İKİ HAFTALIK ARA

Dizinin yeni bölümünün ertelenmesi ilk kez yaşanmadı. Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül'de de milli maç yayını nedeniyle yeni bölümüyle ekrana gelememişti. Üst üste iki pazartesi akşamının milli maçlara denk gelmesiyle birlikte 16. bölüm için bekleyiş iki haftaya uzadı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL FİNAL Mİ YAPTI?

Uzun süren aranın ardından izleyicilerin aklına gelen bir diğer soru, dizinin final yapıp yapmadığı oldu. Ancak Altı Üstü İstanbul'un final yaptığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Yaşanan gecikmenin tamamen yayın akışındaki değişiklikten kaynaklandığı belirtiliyor. ATV'nin resmi yayın bilgilerinde son yayınlanan bölüm 21 Eylül tarihli 15. bölüm olarak görünürken, 16. bölüme ait fragmanların yayınlanmış olması da dizinin yoluna devam edeceğini gösteriyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul'un merakla beklenen 16. bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. ATV'nin resmi internet sitesinde de 16. bölüm ve fragmanları 12 Ekim tarihiyle yer alıyor. Böylece dizi, iki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.

YAZ DİZİSİ OLARAK BAŞLADI

Altı Üstü İstanbul, 15 Haziran 2026'da yaz dizisi olarak ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Yaz döneminde yakaladığı ilgiyle yeni sezonda da ekranda kalmayı başaran dizi, pazartesi akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap yer alıyor. Hikâyede Emir ve Uzay'ın başından geçecek gelişmeler, özellikle yeni bölüm fragmanının ardından izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.