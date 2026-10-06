Altı Üstü İstanbul severler, diziyi bu hafta da ekranlarda görememenin hayal kırıklığını yaşadı. Pazartesi akşamı yeni bölümü bekleyen izleyiciler, dizinin neden yayınlanmadığını ve 16. bölümün ne zaman ekrana geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Altı Üstü İstanbul 16. bölüm neden yayınlanmadı, neden yok? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman? Detaylar...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Pazartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü, dün akşam da izleyiciyle buluşmadı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının nedeni Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşılaşması oldu. ATV'nin yayın akışında futbol karşılaşmasına yer verilmesi nedeniyle Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü bir kez daha ertelendi. Kanalın resmi yayın bilgilerinde 16. bölümün 12 Ekim Pazartesi günü ekrana geleceği görülüyor.

ALTı ÜSTÜ İSTANBUL BU HAFTA NEDEN YOK?

Altı Üstü İstanbul'un bu hafta ekrana gelmemesinin nedeni milli maç programı oldu. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya deplasmanı nedeniyle ATV'nin pazartesi akşamı yayın akışı değişti. Böylece 16. bölüm için bekleyen izleyiciler, dizinin yeni bölümünü dün akşam da izleyemedi.

Dizi, 21 Eylül'de yayınlanan 15. bölümünün ardından ara verdi. 28 Eylül'deki yayın akışında da milli maç nedeniyle yeni bölüm ekrana gelmemişti. Böylece Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü için bekleyiş iki haftaya uzamış oldu.

ATV'nin resmi sitesinde dizinin son yayınlanan bölümü 21 Eylül tarihli 15. bölüm olarak listelenirken, 16. bölüm için 12 Ekim tarihi yer alıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL FİNAL Mİ YAPTI?

Altı Üstü İstanbul'un final yaptığına ilişkin bir durum bulunmuyor. Dizinin yayın akışındaki ara, milli maç nedeniyle gerçekleşti. ATV'nin resmi internet sitesinde 16. bölüm fragmanlarının yer alması ve yeni bölüm tarihinin 12 Ekim olarak gösterilmesi de dizinin devam edeceğini ortaya koyuyor.

Yaz dizisi olarak 15 Haziran 2026'da başlayan yapım, yeni sezonda da yayın hayatını sürdürdü. Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap'ın başrollerinde yer aldığı Altı Üstü İstanbul'un hikâyesinde Emir ve Uzay'ın akıbetine ilişkin gelişmeler merak ediliyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. ATV'nin resmi sitesinde 16. bölüm ve bölüm fragmanları 12 Ekim tarihiyle listeleniyor.