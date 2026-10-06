Haberler

7 Ekim Çarşamba 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
7 Ekim Çarşamba 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 7 Ekim Çarşamba 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Ekim 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 7 Ekim 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

7 Ekim Çarşamba 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Ekim 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 7 Ekim 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İzmir İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11841)

–– Kırklareli İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11842)

–– İyidere Ayrım-İkizdere-İspir Yolu Projesi (Km:40+700-59+090 Arası) Kapsamında Ekli Krokide Gösterilen Güzergâha Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11843)

–– Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi İşi Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11844)

YÖNETMELİKLER

–– Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11845)

–– Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

–– Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu

Yaptığı vurgunu iade eden Fatma Betül Sayan Kaya'ya kötü haber
Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler

Yanına gelip selam verdikleri genç kızın kabusu oldular
Edirne'de şofbenle temas eden vatandaş elektrik akımına kapılarak öldü

Kahreden olay! Şofbenle temas eder etmez can verdi

TFF tarafından 3 puanı silinen Ankaragücü Başkanı Alparslan'dan ilginç çıkış

TFF tarafından 3 puanı silinen ünlü başkandan ilginç çıkış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular

Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de tarih yazıyor
Çocukların gürültüsü kavgaya dönüştü: Keser ve zincirle saldırdılar

Zincir, keser, sopa, bıçak: Ellerine ne geçtiyse onunla vurdular

Dananın kuyruğu kopuyor: TFF, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak

Türk futbolunda taşlar yerinden oynayacak! TFF resmen harekete geçti
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir

Özel'den “Her şeyine kefilim” dediği isim için çok ağır sözler
Esenler'de cinayetten aranan şüpheli çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalıştı! Evden tabanca ve 45 sayfalık evrak çıktı

Polisi görünce çatıdan çatıya atladı! 5 ayrı suçtan aranıyormuş
Almanya'yı sarsan casusluk operasyonu! Eski istihbarat başkanı gözaltında

80 yaşından sonra vatana ihanetten suçlanıyor
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu

Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu