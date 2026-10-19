4 maçta 4 galibiyet: Trabzonspor'un Alman hocası Thomas Reis kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi takımları çalıştırdı?

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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Gollerden ilki 21. dakikada Ozan Tufan'dan, ikincisi 71. dakikada Mohamed Salah'tan geldi. Maçın ardından teknik direktör Thomas Reis basın toplantısında "Gücümüzün farkındayız" dedi ve ekledi: "Maç maç gidiyoruz."

Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 16'ya çıkardı, Beşiktaş 15 puanda kaldı. Reis ise Trabzon'daki ilk dört resmi maçının dördünü de kazanmış oldu.

DÖRT MAÇ, 13 GOL

Reis'in Trabzonspor'daki ilk maçı Galatasaray karşılaşmasıydı. Kente geldikten dört gün sonra kulübeye oturdu ve takımı 6. haftada Galatasaray'ı sahasında 4-0 yendi. Samsunspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndüler. Konferans Ligi'nde Finlandiya'ya gidip KuPS Kuopio'yu 4-2 yendiler, ardından sıra Beşiktaş'a geldi.

Dört maçın toplamı 13 atılan, 2 yenen gol. Süper Lig'de ilk üç maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör de Reis oldu. Sundermann'dan Halilhodzic'e, Broos'tan Arveladze'ye kadar kulübü çalıştıran yabancı hocaların hiçbiri lige üç galibiyetle başlayamamıştı.

THOMAS REİS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Thomas Reis, Alman futbol adamı ve Trabzonspor'un teknik direktörü. 4 Ekim 1973'te Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Wertheim kasabasında doğdu, 53 yaşında. Futbola FC Wertheim-Eichel'de başladı, gençlik yıllarında VfB Stuttgart ve Eintracht Frankfurt altyapılarında oynadı.

SAHADA DEFANS VE ORTA SAHA

Profesyonel kariyerine 1992'de Eintracht Frankfurt'ta başladı. 1995'te geçtiği VfL Bochum'da sekiz sezon kaldı; bu kulüple Bundesliga'ya birden fazla kez yükseldi. Sonra FC Augsburg, Eintracht Trier ve Waldhof Mannheim formalarını giydi. Hem defansta hem orta sahada oynadı. Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda 7 maçı var.

BOCHUM'DAN SAMSUN'A

Antrenörlüğe yine Bochum'da, altyapıda başladı. Kulübün ikinci takımını ve A takımın yardımcı antrenörlüğünü yaptıktan sonra Eylül 2019'da birinci takımın başına geçti. 2020-21 sezonunda 2. Bundesliga'yı şampiyon bitirip Bochum'u Bundesliga'ya taşıdı, ertesi sezon ligde tuttu. Eylül 2022'de bu görevi sona erdi.

27 Ekim 2022'de Schalke 04'ün başına geçti. Takım o sezon küme düştü, Reis de Eylül 2023'te görevden ayrıldı.

Türkiye'ye 2024 yazında Samsunspor'la geldi. Kulübün transfer yasağı yaşadığı 2024-25 sezonunda takımı Süper Lig'i üçüncü sırada bitirdi ve Samsunspor Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Burada 72 resmi maçta görev yaptı, Şubat 2026'da ayrıldı. Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad kulübü 12 Temmuz 2026'da Reis'i teknik direktör olarak açıkladı.

TRABZONSPOR'A NASIL GELDİ?

Fatih Tekke'nin Eylül başında görevden ayrılmasının ardından Trabzonspor, Ludogorets'le anlaşıp Reis'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödedi. Reis Eylül ortasında Trabzon'a geldi, 17 Eylül'de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün açıkladığı rakamlara göre 2026-27 sezonunda 1 milyon euro, 2027-28 sezonunda net 1,2 milyon euro alacak.

Trabzonspor'daki ilk açıklamalarında, Galatasaray maçı öncesi eleştirilere "Eğer büyük maç oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız" diye cevap vermişti. Göreve önce savunmayı düzeltmekle başlayacağını, Samsunspor'daki tecrübesi sayesinde oyuncuları tanımak için haftalara ihtiyacı olmadığını söylemişti.