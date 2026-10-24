24 Ekim Cumartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

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24 Ekim Cumartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Ekim 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Ekim 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– A. Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün Adının Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11920) –– Batman İli Şehir İçi Dereleri Planlama ve Proje Yapım İşi Kapsamındaki İluh Deresi By-Pass Hattı ile Çay Deresi Deplase Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Batman Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11921) –– 154 kV (Kızılırmak TM-Kırşehir TM) Brş.N-Alıç DGES TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11922) –– Van İli, İpekyolu İlçesi, Eskişehir Mahallesi Sınırları İçerisinde Belirlenen Rezerv Yapı Alanında Bulunan Bazı Taşınmazların “Eski Van Şehrini Canlandırma Projesi” Kapsamında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11923) –– İstanbul İli, Kartal İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11924) –– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Şehit ve Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11925) –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 11926) YÖNETMELİKLER –– Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11927) –– Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11928) –– Altınbaş Üniversitesi Toplum, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği KURUL KARARLARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2026 Tarihli ve 14982 Sayılı Kararı –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2026 Tarihli ve 14985 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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